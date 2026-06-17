С началом чемпионата мира, который с нетерпением ждали миллионы футбольных болельщиков по всему миру, с первых же дней начались скандалы и жаркие дискуссии. В частности, матч между сборными Аргентины и Алжира (3:0) в рамках 1-го тура группового этапа «Мундиаля» привлек внимание многих не только крупным счетом, но и спорным решением судьи.

По мнению известного бывшего нападающего из Венесуэлы, а ныне признанного эксперта Алехандро Морено, капитан аргентинцев и легендарная звезда Лионель Месси должен был быть удален с поля за грубость еще в первом тайме.

Почему судья Марчиняк и VAR промолчали?

Спорный эпизод, вызвавший скандал, произошел в первом тайме игры. В той ситуации Лионель Месси в борьбе за мяч намеренно и очень опасно наступил сзади на голень защитника сборной Алжира Аисса Манди, из-за чего соперник упал на поле от удара. Однако главный арбитр встречи Шимон Марчиняк в этой ситуации не показал аргентинской звезде ни красной, ни даже обычной желтой карточки. Самое интересное, что система VAR (видеопомощник судьи), ставшая неотъемлемой частью современного футбола, почему-то совершенно не вмешалась в ситуацию и сохранила молчание.

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться со спорным моментом матча, претензиями экспертов и решениями судей:

Позиция Алехандро Морено Действия главного судьи и VAR Общий результат игры Пострадавший футболист • 100% красная карточка

• Особое отношение к суперзвездам

• Серьезная угроза здоровью соперника • Шимон Марчиняк пропустил фол

• Не вызвали к монитору

• Никаких карточек не было показано • Аргентина — Алжир (3:0)

• Уверенная победа «Альбиселесте»

• Первые 3 очка в группе • Аисса Манди (защитник Алжира)

• Получил сильный удар по голени

«Особое отношение к звездам портит рынок»

Резко раскритиковав этот эпизод, Алехандро Морено в интервью телеканалу ESPN ФК подверг жесткой критике судейскую систему и выразил свои мысли следующим образом:

«Для Месси это была 100-процентная красная карточка, и он должен был быть удален с поля без разговоров. Когда вы видите этот эпизод в повторах, хотя в прямом эфире он мог показаться обычным фолом, вы сразу понимаете, что правило было грубо нарушено и ситуацию следовало детально изучить. Почему видеосудьи не вызвали Марчиняка к монитору, чтобы предложить пересмотреть момент? По-моему, в футболе до сих пор существует особое, привилегированное отношение к сильным и известным футболистам». Как бы я ни любил Месси и как бы ни признавал его талант, этот поступок был очень грязным и неправильным. Если вы, стремясь к мячу сзади, наступаете на голень соперника от колена до лодыжки, то по правилам вы обязаны покинуть поле».

До настоящего времени ни представители сборной Аргентины, ни судьи матча не дали официальных комментариев по поводу этого спорного момента. Однако в социальных сетях футбольные болельщики разделились на два лагеря и продолжают бурно обсуждать этот эпизод.

Заключение спортивных обозревателей Замин: На крупных турнирах каждый эпизод с участием мировых звезд, таких как Лионель Месси, всегда рассматривается под лупой. Хотя Аргентина уверенно победила Алжир со счетом 3:0 и успешно начала турнир, эта судейская ошибка успела стать одной из самых скандальных тем первых дней чемпионата мира.

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