Луис Диас обновил исторический рекорд в матче против Узбекистана

·97·Спорт
Луис Диас обновил исторический рекорд в матче против Узбекистана

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который с размахом проходит на полях Северной Америки, уже в первом туре преподносит яркие рекорды и незабываемые исторические моменты. Матч между сборными Колумбии и Узбекистана (3:1) в рамках 1-го тура группы «К» стал запоминающимся не только из-за исторического дебюта наших соотечественников, но и благодаря феноменальным показателям звезд мирового футбола. Безусловным героем встречи стал лидер сборной Колумбии Луис Диас, устроивший на поле настоящее шоу.

Этот талантливый полузащитник, с честью защищающий цвета знаменитого немецкого клуба «Бавария», в игре против «белых волков» уверенно обеспечил победу своей национальной команде.

И гол, и голевая передача: 60-летний рекорд пал

Луис Диас, который на протяжении всего матча выделялся своим высоким классом, стремительными рейдами и ювелирными пасами, очень продуктивно начал свой путь на предстоящем Мундиале. На 40-й минуте именно благодаря его активным действиям и точному пасу колумбийцы смогли открыть счет. Когда же во втором тайме наши представители восстановили равновесие, Диас снова вышел на сцену. На 65-й минуте он оставил позади защитников нашей страны, прицельно пробил по воротам Узбекистана и вновь вывел свою команду вперед — 2:1.

Таким образом, Луис Диас вписал свое имя в летопись как первый футболист в истории сборной Колумбии, который в своем дебютном матче на чемпионатах мира одновременно забил гол и отдал голевую передачу. Стоит отметить, что подобная статистика на Мундиалях официально ведется с 1966 года, и до сегодняшнего дня ни одной колумбийской легенде не удавалось достичь такого результата в дебютной игре.

В следующей официальной спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с общей и исторической статистикой звезды клуба «Бавария» Луиса Диаса в составе национальной сборной Колумбии:

Исторический статус на турнире

Вклад в игре с Узбекистаном

Общая статистика в сборной

Нынешний клуб

• Абсолютный рекордсмен в истории Колумбии!


• Результат, зафиксированный впервые с 1966 года.

40-я минута: Ассист (голевой пас)


65-я минута: Автор красивого гола


Результат: Решил исход игры.

Всего матчей: 75 игр


Общее количество голов: 23 гола


Примечание: Это был его первый матч на ЧМ!

Клуб: «Бавария» (Мюнхен, Германия)


Статус: Главная звезда клуба и сборной.

Долгожданный дебют бомбардира на Мундиале

В целом, 29-летний футболист к этому дню в составе национальной сборной провел 75 матчей и успел забить в ворота соперников 23 гола . Однако лидеру мюнхенского клуба, который на протяжении карьеры взламывал оборону мировых грандов, до этого момента не выпадало удачи сыграть на финальной стадии чемпионатов мира. Первый матч Мундиаля-2026 стал для него не просто долгожданным дебютом, а настоящим триумфом.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Замин:

Такая «космическая» игра и хладнокровие Луиса Диаса на поле свидетельствуют о том, что Колумбия может зайти очень далеко на этом турнире. К сожалению, этот исторический рекорд был установлен именно в матче против нашей сборной. Тем не менее, наши ребята получили огромный опыт того, как нужно играть против таких мировых «машин для забивания голов». В следующих турах в матчах против сборных Португалии и ДР Конго ждем от наших представителей такого же рвения!

Следите за самыми громкими рекордами чемпионата мира, эксклюзивной статистикой звездных футболистов и всеми горячими новостями группы «К» вместе с нами на страницах Замин!

Луис ДиасКолумбияУзбекистанБавария МюнхенФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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