Аббосбек Файзуллаев стал звездой соцсетей в Колумбии

·56·Спорт
Аббосбек Файзуллаев стал звездой соцсетей в Колумбии

Чемпионат мира, проходящий на полях США, Канады и Мексики, удивляет латиноамериканских болельщиков не только напряженными матчами, но и неожиданными событиями. По сообщению авторитетного латиноамериканского «Хаблалонотикиас» , 22-летний атакующий полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев после матча против Колумбии стал настоящим феноменом в социальных сетях этой страны.

Хотя наши представители уступили Колумбии в первом туре со счетом 1:3, Аббосбек своей яркой игрой и харизмой полностью привлек внимание тысяч болельщиков в стране соперника, особенно девушек.

Автор исторического гола на стадионе «Ацтека»

Первый в истории узбекистанского футбола гол на чемпионате мира был записан именно на имя Файзуллаева. На 60-й минуте матча, прошедшего на легендарном стадионе «Ацтека» в Мексике, возник следующий исторический момент:

Мощный и сложный удар капитана команды Эльдора Шомуродова был отражен колумбийским голкипером Камило Варгасом. Однако первым на отскок от ворот успел Аббосбек Файзуллаев. Несмотря на невысокий рост, благодаря скорости и ловкости он головой отправил мяч в сетку ворот соперника, отметив наш первый гол на Мундиалях.

Новый «краш» колумбийских девушек и сравнение с Ричардом Риосом

Сразу после завершения встречи в колумбийском сегменте Кс (Twitter) и Instagram имя узбекского футболиста оказалось в топах трендов. Колумбийские фанаты называют его «самым обаятельным футболистом этого Мундиаля».

Местные любители футбола даже начали сравнивать Файзуллаева с главной звездой и самым привлекательным игроком своей сборной — полузащитником «Бенфики» Ричардом Риосом . Специфический стиль игры и внешность обоих футболистов вызвали бурные обсуждения в сети.

Краткий профиль Аббосбека Файзуллаева

Показатель

Детали

Возраст

22 года

Статус на ЧМ-2026

Автор первого гола Узбекистана в истории ЧМ

Текущий клуб

«Истанбул Башакшехир» (Турция)

Предыдущие клубы

«Пахтакор» (Ташкент), ЦСКА (Москва)

От ЦСКА до Турции: любовь международных болельщиков

Где бы ни играл Аббосбек Файзуллаев, он обладает способностью за короткий срок стать любимцем трибун. Когда летом 2023 года он перешел из «Пахтакора» в московский ЦСКА, он также покорил сердца российских болельщиков.

Хотя в прошлом году (летом 2025 года) он перешел в клуб Суперлиги Турции «Истанбул Башакшехир» , многие футбольные фанаты в России именно из-за участия Аббосбека в ЧМ-2026 искренне болеют за сборную Узбекистана на Мундиале.

Впереди наших представителей ждет крайне напряженное противостояние с Португалией. Желаем огромных побед Аббосбеку Файзуллаеву и подопечным Фабио Каннаваро, которые «взорвали» соцсети!

Аббосбек ФайзуллаевКолумбияМексикаРичард РиосСтадион Ацтека
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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