Бразилия лидирует в группе С — Гаити разгромлено!

·3·Спорт
Бразилия лидирует в группе С — Гаити разгромлено!

В группе С чемпионата мира продолжаются матчи 2-го тура. Сборная Бразилии, один из главных фаворитов турнира, вышла на поле против Гаити, продемонстрировала значительное превосходство в классе и 3:0 оформила уверенную победу.

Этот успех вывел пятикратных чемпионов мира на первое место в группе.

«Битва» первого тайма: шоу Куньи и Винисиуса

Судьба встречи фактически была решена еще в первом тайме. Южноамериканцы с первых минут оказали мощное давление на ворота соперника:

  • 23-я минута (1:0): В ходе одной из быстрых атак Матеус Кунья прорвался сквозь оборону соперника и открыл счет.

  • 36-я минута (2:0): Кунья подтвердил свою отличную спортивную форму, дважды поразив ворота оппонента и отпраздновав дубль.

  • 45+3-я минута (3:0): В добавленное к первому тайму время звезда «Реал Мадрида» Винисиус Жуниор оставил вратаря Гаити бессильным, доведя счет до разгромного.

Во втором тайме сборная Бразилии перешла к тактике экономии сил, полностью сохранив контроль над игрой.

Положение в турнире: группа С после 2-го тура

После двух матчей расклад сил в группе выглядит следующим образом:

  • Бразилия — 4 очка (лидер группы, очень близко к выходу в плей-офф).

  • Гаити — 0 очков (после двух поражений практически утратили шансы).

Стартовые составы команд

Список футболистов, вышедших на поле с первых минут:

Бразилия – Алиссон, Габриэл, Данило, Маркиньос, Сантос, Каземиро, Гимараэш, Пакета, Рафинья, Винисиус, Кунья.
Гаити – Плесид, Аркюс, Ад, Делькруа, Эксперианс, Дюверн, Беллегар, Жан Жак, Провиданс, Пьерро, Казимир.

Комментарий экспертов:

Сборная Бразилии сделала правильные выводы из потери очков в первом туре и в полной мере продемонстрировала свою мощь в матче против Гаити. Особенно взаимопонимание Матеуса Куньи и Винисиуса в линии атаки стало настоящим кошмаром для защиты соперника. Южноамериканцы практически решили вопрос с выходом в плей-офф перед последним туром.

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БразилияГаитиВинисиус ЖуниорРеал МадридМатеус Куня
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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