Бразилия лидирует в группе С — Гаити разгромлено!

В группе С чемпионата мира продолжаются матчи 2-го тура. Сборная Бразилии, один из главных фаворитов турнира, вышла на поле против Гаити, продемонстрировала значительное превосходство в классе и 3:0 оформила уверенную победу.

Этот успех вывел пятикратных чемпионов мира на первое место в группе.

«Битва» первого тайма: шоу Куньи и Винисиуса

Судьба встречи фактически была решена еще в первом тайме. Южноамериканцы с первых минут оказали мощное давление на ворота соперника:

23-я минута (1:0): В ходе одной из быстрых атак Матеус Кунья прорвался сквозь оборону соперника и открыл счет.

36-я минута (2:0): Кунья подтвердил свою отличную спортивную форму, дважды поразив ворота оппонента и отпраздновав дубль.

45+3-я минута (3:0): В добавленное к первому тайму время звезда «Реал Мадрида» Винисиус Жуниор оставил вратаря Гаити бессильным, доведя счет до разгромного.

Во втором тайме сборная Бразилии перешла к тактике экономии сил, полностью сохранив контроль над игрой.

Положение в турнире: группа С после 2-го тура

После двух матчей расклад сил в группе выглядит следующим образом:

Бразилия — 4 очка (лидер группы, очень близко к выходу в плей-офф).

Гаити — 0 очков (после двух поражений практически утратили шансы).

Стартовые составы команд

Список футболистов, вышедших на поле с первых минут:

Бразилия – Алиссон, Габриэл, Данило, Маркиньос, Сантос, Каземиро, Гимараэш, Пакета, Рафинья, Винисиус, Кунья.

Гаити – Плесид, Аркюс, Ад, Делькруа, Эксперианс, Дюверн, Беллегар, Жан Жак, Провиданс, Пьерро, Казимир.

Комментарий экспертов: Сборная Бразилии сделала правильные выводы из потери очков в первом туре и в полной мере продемонстрировала свою мощь в матче против Гаити. Особенно взаимопонимание Матеуса Куньи и Винисиуса в линии атаки стало настоящим кошмаром для защиты соперника. Южноамериканцы практически решили вопрос с выходом в плей-офф перед последним туром.

Следите за самыми свежими новостями и горячими результатами Мундиаля вместе с нами!