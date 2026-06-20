Монтелла: «Такое невезение случается раз в 50 матчей, я никого не виню»

После поражения сборной Турции от Парагвая (0:1) в групповом этапе ЧМ-2026 и досрочного вылета из турнира главный тренер Виндченцо Монтелла поделился своим мнением. Итальянский специалист попытался объяснить причины неудачи и полностью заступился за своих подопечных, оказавшихся под шквалом критики.

Цифры есть, результата нет: «65 ударов и ирония судьбы»

По мнению Монтеллы, сборная Турции по качеству игры ничем не уступала соперникам, однако фактор удачи полностью отвернулся от них.

Заявление Виндченцо Монтеллы: «Мне очень жаль, от Турции ждали высоких результатов. У нас самих были большие надежды. Мне жаль и Турецкую футбольную федерацию. Я знаю, как много работали наши футболисты. Подобная ситуация обычно случается один раз из 50 матчей. В двух играх мы нанесли почти 65 ударов. О владении мячом я даже говорить не хочу. Удача была не на нашей стороне. Я сказал игрокам: „Вы отдали все свои силы. От судьбы не уйдешь“».

Позиция тренера: виновных не ищут

Несмотря на резкую критику со стороны СМИ и болельщиков, главный тренер подчеркнул, что далек от мысли винить в поражении какого-то одного футболиста:

Стремление на первом месте: «Я не буду говорить: „этот футболист должен был работать больше“ или „тот мог сыграть лучше“. Я всегда смотрю на стремление игрока».

Играли самоотверженно: «Все они боролись, проявили огромный энтузиазм. Все тяжело трудились, играли с полной самоотдачей, но, к сожалению, результата не было. Легко выделить одного человека и критиковать его. Нет смысла кого-то винить».

Психологический барьер и системная проблема

Итальянский специалист также остановился на стратегической проблеме, важной для будущего турецкого футбола. По его мнению, для достижения успеха участие в чемпионатах мира должно стать для сборной обычной практикой.

Регулярность необходима: Сборная Турции должна сформировать систему постоянного участия в крупных турнирах и ЧМ.

Барьер в сознании: Отсутствие регулярного выхода на турнир создает в сознании футболистов определенный психологический барьер. Национальная команда обязана разорвать эту неприятную традицию.

Виндченцо Монтелла не скрыл, что сам очень расстроен, но добавил, что они сделали всё, что было в их силах. Последний матч 3-го тура против хозяев турнира, США, хотя уже ничего не изменит с точки зрения турнирной таблицы, будет иметь большое значение для престижа команды и болельщиков.