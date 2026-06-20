«Нам стыдно перед собой, просим прощения у всего народа» — Арда Гюлер

·45·Спорт
«Нам стыдно перед собой, просим прощения у всего народа» — Арда Гюлер

Сборная Турции, уступившая Парагваю (0:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2026, досрочно покидает турнир. Независимо от результата третьего матча против хозяев турнира, сборной США, турки гарантированно займут последнее, четвертое место в группе.

После этого тяжелого провала главная надежда турецкого футбола, полузащитник «Реал Мадрида» Арда Гюлер не скрыл своего подавленного состояния и искренне извинился перед всем турецким народом.

Горькое заявление Арды Гюлера

21-летний футболист, который выложился на поле на все сто, но не смог спасти команду от поражения, после матча заявил представителям СМИ следующее:

«За всю свою карьеру в национальной команде я сделаю всё возможное, чтобы люди забыли этот турнир. Мы играем в очень сильных клубах, и должны были показать это на поле. Но нам этого не удалось. Мы пропустили быстрый гол. Сказать больше нечего. Нам очень жаль. Нам стыдно перед собой, просим прощения у всего народа. В следующих турнирах мы приложим максимум усилий».

Причины неудачи Турции в группе «Д»

Сборная Турции, состоящая из звезд, выступающих в топ-клубах Европы, приехала на чемпионат мира с очень амбициозными целями. Однако на практике команда оказалась в глубоком кризисе:

  • Быстрый удар: Гол, пропущенный на первых секундах матча с Парагваем (на 2-й минуте), сломил психологический настрой турков.

  • Разрозненная игра: Такие креативные игроки, как Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу и Кенан Йылдыз, не смогли действовать на поле как единая система.

  • Последний матч — только ради престижа: Для Турции, набравшей 0 очков после двух туров, матч третьего тура против США не имеет никакого турнирного значения. Эта встреча станет для них лишь возможностью частично искупить вину перед болельщиками.

Для яркого поколения сборной Турции этот чемпионат мира стал очень горьким, но жизненным уроком. Смогут ли Арда Гюлер и его партнеры оправиться от этого психологического удара и проявить себя на следующих крупных турнирах — покажет время. Продолжайте следить за самыми жаркими событиями чемпионата мира вместе с нами!

Арда ГюлерРеал МадридПарагвайТурцияСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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