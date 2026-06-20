Конфликт Златана Ибрагимовича и Марко Матераззи возобновился: острые шутки на фоне кризиса в «Милане»

Многолетнее соперничество легенд итальянского футбола, бывших звезд клубов «Интер» и «Милан» Марко Маттерацци и Златана Ибрагимовича вышло на новый уровень. Маттерацци высмеял деятельность своего бывшего одноклубника и заклятого врага в руководстве «Милана», иронично назвав его «величайшей личностью в истории «Интера». Это заявление прозвучало в период усиления нестабильности и организационных проблем в лагере «россонери». Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В настоящее время Златан Ибрагимович, работающий советником владельца «Милана» — компании РедБирд, подвергается критике за решения в управлении командой. По сообщению Goal.com, Маттерацци в эфире подкаста Ла Триплетта намекнул, что нынешние действия шведского экс-форварда на самом деле служат интересам «Интера». По его мнению, беспорядок в руководстве «Милана» лишь укрепляет превосходство команды-соперника.

Исторический трансфер и воспоминания о Требле

В своем интервью Маттерацци также вспомнил события 2009 года. Тогда Златан Ибрагимович перешел из «Интера» в «Барселону», а вместо него в Милан прибыл Самуэль Это’о. Этот обмен оказался крайне успешным для «нерадзурри»: команда под руководством Жозе Моуринью в том сезоне выиграла чемпионат Италии, Кубок и Лигу чемпионов, оформив исторический Требл.

«Я всегда буду благодарен Ибрагимовичу за то, что он ушел в «Барселону» и подарил нам Самуэля Это’о», — подчеркнул Маттерацци. По его словам, уход Златана изменил внутреннюю атмосферу в команде и открыл путь к победам. Бывший защитник оценил нынешнюю административную деятельность Ибрагимовича в том же контексте — как косвенную помощь сопернику.

«Милан» сейчас находится под серьезным давлением. Руководство клуба, включая Ибрагимовича, обвиняют в неспособности направить стратегию клуба в нужное русло. Хотя клуб рассматривает кандидатуру Рубена Аморима (или других специалистов) на пост главного тренера, основное внимание приковано к системе управления вне поля. Ироничные комментарии Маттерацци лишь подчеркивают, насколько сложна внутренняя обстановка в «Милане».

Для футбольных болельщиков это противостояние в итальянской Серии А всегда было интересным. Любой конфликт между «Интером» и «Миланом», будь то на поле или на уровне руководства, неизбежно влияет на баланс в турнирной таблице. Хотя резкое высказывание Маттерацци может вызвать недовольство среди фанатов «Милана», это часть эмоциональной атмосферы, присущей итальянскому футболу.