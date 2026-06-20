Винисиус: «Мы всегда мечтали забивать голы и радовать наш народ»

После крупной и уверенной победы над Гаити (3:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2026 звезда сборной Бразилии и клуба «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор поделился своими эмоциями и впечатлениями. Техничный вингер, забивший третий гол в этих воротах, с волнением рассказал об ответственности в национальной команде и несбывшихся детских мечтах.

Фундамент уверенности и спокойствия

По словам Винисиуса, эта победа дает «пентакампеонам» психологическое преимущество перед следующими важными матчами:

Важный момент: «Это очень важный момент для всех в команде. Победа дает нам уверенность и спокойствие перед следующей игрой. Это крайне важно».

Вера в собственные силы: «Нам еще многое нужно улучшить, но эти две игры придают нам веру в свои силы».

«Я хочу помогать не только голами, но и своим трудом»

Винисиус, который выполняет огромный объем работы на поле не только в атаке, но и в командном взаимодействии, остановился на своей роли и целях:

«Возможность забивать голы и отдавать голевые передачи помогает мне достичь того уровня, к которому я стремлюсь в сборной. Я хочу делать для национальной команды еще больше. Хочу помогать не только голами, но и тем трудом, который я приложил в сегодняшнем матче. Я знаю свою значимость в команде, и если буду в хорошей форме, смогу внести большой вклад в игру».

Национальная гордость и сбывшаяся детская мечта

Как и для каждого бразильского мальчика, для Винисиуса защита чести Родины на чемпионате мира была высшей целью:

Радость для болельщиков: Сборная приехала на Мундиаль не только за кубком, но и для того, чтобы подарить бесконечное счастье своему народу и близким.

Момент исполнения мечты: «Мы здесь, чтобы принести радость нашему народу и близким. Эта игра стала одной из таких; мы всегда мечтали играть на чемпионате мира. Мы всегда мечтали забивать на Мундиале, чтобы наш народ нами гордился».

Сборная Бразилии после двух туров лидирует в своей группе с 4 очками и уверенно шагает к стадии плей-офф. Желаем удачи Винисиусу и его партнерам в следующих матчах! Следите за самыми жаркими событиями Мундиаля вместе с нами.