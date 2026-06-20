«Барселона» спешит выгодно приобрести талантливого защитника

·143·Спорт
«Барселона» спешит выгодно приобрести талантливого защитника

Каталонская «Барселона» в летнее трансферное окно начала активную борьбу за молодого таланта «Расинга Сантандер» Хорхе Салинаса с целью усиления состава. Руководство клуба стремится подписать 19-летнего перспективного защитника до того, как сумма его трансфера вырастет вдвое. Ожидается, что этот переход станет вторым крупным приобретением в эпоху нового главного тренера Ханси Флика. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По данным спортивного издания, руководство «Барселоны» уверенно лидирует в гонке за Салинасом. Несмотря на предложения из английской Премьер-лиги и других клубов чемпионата Испании, игрок предпочел продолжить карьеру именно в составе «блауграна». Известный агент Жорже Мендеш уже посетил Сантандер, чтобы помочь ускорить переговоры.

Стоимость трансфера и срок контракта

На данный момент в контракте Хорге Салинаса прописана сумма отступных в размере 8 миллионов евро. Однако эта возможность ограничена по времени. Сообщается, что если «Барселона» не завершит сделку до 30 июня, то с 1 июля стоимость футболиста автоматически вырастет до 16 миллионов евро. В связи с этим спортивный директор Деку и руководство клуба принимают оперативные меры для снижения финансовой нагрузки.

По информации Goal.com, каталонцы также рассматривают вариант с арендой одного из игроков своей резервной команды в «Расинг Сантандер», чтобы еще больше снизить стоимость трансфера. Эта стратегия позволит клубу заполучить качественного защитника, соблюдая правила финансового фэйр-плей.

Хорге Салинас ярко проявил себя в прошлом сезоне во втором дивизионе Испании. Он принял участие в 33 матчах, отметившись 7 голевыми передачами. Несмотря на молодой возраст, он привлек внимание Ханси Флика своей способностью эффективно играть как на позиции левого латераля, так и в центре обороны. Тренер планирует привлечь его к тренировкам основной команды уже во время предсезонных сборов.

Данный трансфер является частью масштабной реформы линии защиты «Барселоны». В настоящее время клуб также ведет переговоры о подписании постоянного контракта с Жоау Канселу, арендованным у «Аль-Хиляля». Приход Салинаса послужит обеспечению долгосрочных перспектив команды.

Если «Барселона» быстрее решит вопрос с защитником, она сможет сосредоточить все внимание на закрытии позиции центрального нападающего, которая освободится после ухода Роберта Левандовски. На данный момент для каталонцев на счету каждый час.

БарселонаТрансферыХанси ФликЛа ЛигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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