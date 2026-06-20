Кубок мира по боксу: четверо наших боксеров вышли в финал

·63·Спорт
Кубок мира по боксу: четверо наших боксеров вышли в финал

Сегодня стартовали полуфинальные поединки Кубка мира по боксу. По сообщению Федерации бокса Узбекистана, наши соотечественники, поднявшиеся на ринг, достойно защитили честь страны в напряженных и бескомпромиссных боях.

По итогам проведенных на данный момент поединков, четверо наших боксеров обеспечили себе выход в финал, а двое наших представителей завоевали бронзовые медали турнира.

Общие результаты полуфинальных боев

Боксер

Весовая категория

Соперник и страна

Счет боя

Итоговый результат

Фарзона Фозилова

-48 кг

Анжелика Кристафорска (Польша)

5:0

Выход в финал

Ситора Турдибекова

-60 кг

Виктория Грефеева (Казахстан)

1:4

Бронзовая медаль

Абдумалик Халоков

-60 кг

Радослав Росенов (Болгария)

4:1

Выход в финал

Олтиной Сотимбоева

+80 кг

Дина Исламбекова (Казахстан)

5:0

Выход в финал

Акмальжон Исроилов

-85 кг

Паоло Карузо (Италия)

2:3

Бронзовая медаль

Турабек Хабибуллаев

-90 кг

Хуедзэн Хан (Китай)

5:0

Выход в финал

Горячие подробности боев

  • Страсти среди девушек: Наша представительница в весе Фарзона Фозилова полностью доминировала над соперницей из Польши и вышла в финал единогласным решением судей (5:0). К сожалению, в весе -60 кг Ситора Турдибекова уступила сопернице из Казахстана и довольствуется третьей ступенью пьедестала.

  • Мастер-класс от Абдумалика Халокова: Абдумалик, один из главных претендентов на чемпионство в весовой категории -60 кг, без труда победил болгара Радослава Росенова. Халоков доминировал во всех раундах (5:0, 4:1, 4:1) и в итоге 4:1 одержал победу.

Победа в «Трилогии» от Олтиной Сотимбоевой:

Противостояние Олтиной Сотимбоевой (+80 кг) и казахстанки Дины Исламбековой стало одним из самых интересных событий года. Это была их третья встреча в текущем году (на «Страндджа» победила Олтиной, на чемпионате Азии — Дина). В решающем бою наша спортсменка не оставила сопернице ни единого шанса — 5:0! Личный счет стал 2:1 в пользу Олтиной, и она в финале!

  • Турабек не пощадил хозяина ринга: В весовой категории -90 кг, защищая честь страны, Турабек Хабибуллаев вышел на ринг против представителя принимающей стороны, китайца Хуедзэна Хана. Турабек полностью нейтрализовал соперника во всех трех раундах (5:0) и с явным преимуществом завоевал билет в финал.

  • Досадное поражение в бескомпромиссном бою: В весе -85 кг Акмальжон Исроилов вел равный бой с итальянцем Паоло Карузо. Однако по спорному решению судей победу со счетом 2:3 одержал итальянский боксер. Акмальжон завершил турнир с бронзовой медалью.

Впереди нас ждут еще 5 боев!

Путь национальной сборной Узбекистана по боксу на Кубке мира продолжается. Вскоре еще пятеро наших умелых боксеров поднимутся на ринг в рамках полуфиналов. Искренне желаем удачи нашим спортсменам и ждем от них только побед!

УзбекистанПольшаКазахстанБолгарияИталия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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