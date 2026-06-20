Кубок мира по боксу: четверо наших боксеров вышли в финал

Сегодня стартовали полуфинальные поединки Кубка мира по боксу. По сообщению Федерации бокса Узбекистана, наши соотечественники, поднявшиеся на ринг, достойно защитили честь страны в напряженных и бескомпромиссных боях.

По итогам проведенных на данный момент поединков, четверо наших боксеров обеспечили себе выход в финал, а двое наших представителей завоевали бронзовые медали турнира.

Общие результаты полуфинальных боев

Боксер Весовая категория Соперник и страна Счет боя Итоговый результат Фарзона Фозилова -48 кг Анжелика Кристафорска (Польша) 5:0 Выход в финал Ситора Турдибекова -60 кг Виктория Грефеева (Казахстан) 1:4 Бронзовая медаль Абдумалик Халоков -60 кг Радослав Росенов (Болгария) 4:1 Выход в финал Олтиной Сотимбоева +80 кг Дина Исламбекова (Казахстан) 5:0 Выход в финал Акмальжон Исроилов -85 кг Паоло Карузо (Италия) 2:3 Бронзовая медаль Турабек Хабибуллаев -90 кг Хуедзэн Хан (Китай) 5:0 Выход в финал

Горячие подробности боев

Страсти среди девушек: Наша представительница в весе Фарзона Фозилова полностью доминировала над соперницей из Польши и вышла в финал единогласным решением судей (5:0). К сожалению, в весе -60 кг Ситора Турдибекова уступила сопернице из Казахстана и довольствуется третьей ступенью пьедестала.

Мастер-класс от Абдумалика Халокова: Абдумалик, один из главных претендентов на чемпионство в весовой категории -60 кг, без труда победил болгара Радослава Росенова. Халоков доминировал во всех раундах (5:0, 4:1, 4:1) и в итоге 4:1 одержал победу.

Победа в «Трилогии» от Олтиной Сотимбоевой: Противостояние Олтиной Сотимбоевой (+80 кг) и казахстанки Дины Исламбековой стало одним из самых интересных событий года. Это была их третья встреча в текущем году (на «Страндджа» победила Олтиной, на чемпионате Азии — Дина). В решающем бою наша спортсменка не оставила сопернице ни единого шанса — 5:0! Личный счет стал 2:1 в пользу Олтиной, и она в финале!

Турабек не пощадил хозяина ринга: В весовой категории -90 кг, защищая честь страны, Турабек Хабибуллаев вышел на ринг против представителя принимающей стороны, китайца Хуедзэна Хана. Турабек полностью нейтрализовал соперника во всех трех раундах (5:0) и с явным преимуществом завоевал билет в финал.

Досадное поражение в бескомпромиссном бою: В весе -85 кг Акмальжон Исроилов вел равный бой с итальянцем Паоло Карузо. Однако по спорному решению судей победу со счетом 2:3 одержал итальянский боксер. Акмальжон завершил турнир с бронзовой медалью.

Впереди нас ждут еще 5 боев!

Путь национальной сборной Узбекистана по боксу на Кубке мира продолжается. Вскоре еще пятеро наших умелых боксеров поднимутся на ринг в рамках полуфиналов. Искренне желаем удачи нашим спортсменам и ждем от них только побед!