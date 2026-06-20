Рубен Диаш: «После быстрого гола мы расслабились и потеряли дисциплину»

·31·Спорт
Рубен Диаш: «После быстрого гола мы расслабились и потеряли дисциплину»

Центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии, которая неожиданно сыграла вничью (1:1) с ДР Конго в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026, Рубен Диаш рассказал о причинах этой неудачи. Мнения футболиста опубликовало известное издание А Бола .

Откровенная цитата Рубена Диаша

Лидер обороны португальцев так описал изменение динамики игры и психологическое состояние команды:

«По этому поводу уже высказались многие аналитики, люди успели детально разобрать матч. Мы смогли забить быстрый гол и хорошо начали игру — в тот момент мы чувствовали энергию, но затем расслабились и потеряли порядок.

Из-за этого мы не смогли продолжить действовать эффективно и не смогли внушить сопернику необходимый страх. Игра продолжилась в какой-то странной динамике. В итоге командная дисциплина была утрачена — и мы это понимаем. В будущем я вижу только позитивные моменты».

Что стало причиной потери очков Португалией?

Исходя из заявления Диаша, можно выделить три основных фактора неудачи португальцев в первом туре:

  • Излишняя самоуверенность: После быстрого гола команда решила, что исход матча предрешен, и психологически ослабила концентрацию («расслабилась»).

  • Потеря дисциплины: Из-за «странной динамики» игры исчез характерный для Португалии упорядоченный и системный футбол, а командная дисциплина была нарушена.

  • Психологическое преимущество соперника: Поскольку Португалия не смогла сохранить свое доминирование на поле, представители Африки перестали бояться соперника и смогли восстановить баланс.

Следующий соперник — Узбекистан!

После неожиданной потери очков в первом туре у сборной Португалии остаются последние возможности исправить ошибки и наладить ситуацию на пути к плей-офф. Впереди их ждет один из самых неожиданных и дерзких соперников в группе «С»:

  • Матч: Португалия — Узбекистан (ЧМ-2026, 2-й тур)

  • Дата: 23 июня, вторник

Учитывая, что сборная Узбекистана во главе с Аббосбеком Файзуллаевым выйдет на поле с максимальной отдачей после поражения от Колумбии, Рубена Диаша и его одноклубников 23 июня ждет настоящая «битва». Следите за самыми жаркими днями Мундиаля вместе с нами!

Рубен ДиасПортугалияМанчестер СитиКонгоУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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