Легенда мадридского «Реал Мадрида» Тони Кроос поддержал Джуда Беллингема, который в последнее время подвергся резкой критике со стороны СМИ и болельщиков. Бывший немецкий полузащитник назвал английскую звезду одним из самых совершенных игроков современного футбола. Об этом сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на Goal.com сообщает в новости.

После фантастического дебюта в прошлом сезоне Беллингем в текущем сезоне переживает определенный спад. Травмы плеча и мышц мешают ему демонстрировать стабильную игру. Часть испанской прессы и фанатов даже начала ставить под сомнение его место в основном составе.

Высокое признание Крооса

Участвуя в недавнем подкасте с Рио Фердинандом, Тони Кроос твердо заявил, что не согласен с негативными отзывами о Беллингеме. Он отметил, что первый год молодого полузащитника в Мадриде прошел даже лучше, чем ожидалось, что поразило всех.

«Он один из самых совершенных полузащитников в мире. Я вижу в нем очень редкие и уникальные качества. Его способности и действия на поле действительно особенные», — подчеркнул завершивший карьеру немецкий звездный игрок.

По мнению Крооса, проблемы, связанные с физическим состоянием, носят временный характер и не должны бросать тень на общий уровень футболиста. Он добавил, что не сомневается в профессионализме Беллингема и тот по-прежнему остается в рядах элитных игроков мира.

Ложные новости и попытки дискредитации

Присоединившийся к дискуссии бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд также высказался о шумихе вокруг Беллингема. По его мнению, в некоторых кругах намеренно распространяют ложную информацию, чтобы нанести ущерб репутации футболиста.

«Они пытаются создать о Беллингеме образ, который не соответствует действительности. Выдумывают разные истории даже о его личной жизни и характере», — сказал Фердинанд. По словам эксперта, такое давление является негативным последствием слишком стремительного взлета молодой звезды.

Для Джуда Беллингема, который сейчас стремится укрепить свои позиции в составе «Реал Мадрида», поддержка таких авторитетных личностей имеет огромное психологическое значение. Руководство мадридского клуба также продолжает выражать доверие футболисту и ожидает его скорого возвращения в лучшую форму.