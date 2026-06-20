Тони Кроос заступился за Джуда Беллингема, подвергшегося критике

·34·Спорт
Тони Кроос заступился за Джуда Беллингема, подвергшегося критике

Легенда мадридского «Реал Мадрида» Тони Кроос поддержал Джуда Беллингема, который в последнее время подвергся резкой критике со стороны СМИ и болельщиков. Бывший немецкий полузащитник назвал английскую звезду одним из самых совершенных игроков современного футбола. Об этом сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на Goal.com сообщает в новости.

После фантастического дебюта в прошлом сезоне Беллингем в текущем сезоне переживает определенный спад. Травмы плеча и мышц мешают ему демонстрировать стабильную игру. Часть испанской прессы и фанатов даже начала ставить под сомнение его место в основном составе.

Высокое признание Крооса

Участвуя в недавнем подкасте с Рио Фердинандом, Тони Кроос твердо заявил, что не согласен с негативными отзывами о Беллингеме. Он отметил, что первый год молодого полузащитника в Мадриде прошел даже лучше, чем ожидалось, что поразило всех.

«Он один из самых совершенных полузащитников в мире. Я вижу в нем очень редкие и уникальные качества. Его способности и действия на поле действительно особенные», — подчеркнул завершивший карьеру немецкий звездный игрок.

По мнению Крооса, проблемы, связанные с физическим состоянием, носят временный характер и не должны бросать тень на общий уровень футболиста. Он добавил, что не сомневается в профессионализме Беллингема и тот по-прежнему остается в рядах элитных игроков мира.

Ложные новости и попытки дискредитации

Присоединившийся к дискуссии бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд также высказался о шумихе вокруг Беллингема. По его мнению, в некоторых кругах намеренно распространяют ложную информацию, чтобы нанести ущерб репутации футболиста.

«Они пытаются создать о Беллингеме образ, который не соответствует действительности. Выдумывают разные истории даже о его личной жизни и характере», — сказал Фердинанд. По словам эксперта, такое давление является негативным последствием слишком стремительного взлета молодой звезды.

Для Джуда Беллингема, который сейчас стремится укрепить свои позиции в составе «Реал Мадрида», поддержка таких авторитетных личностей имеет огромное психологическое значение. Руководство мадридского клуба также продолжает выражать доверие футболисту и ожидает его скорого возвращения в лучшую форму.

Реал МадридДжуд БеллингемТони КроосФутболТрансфер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Матч Узбекистана и Португалии обслужат марокканские арбитрыМатч Узбекистана и Португалии обслужат марокканские арбитрыСегодня, 22:48Кубок мира: Узбекистан на первом месте по количеству финалистовКубок мира: Узбекистан на первом месте по количеству финалистовСегодня, 22:13Тоттенхэм хочет перехватить Матеуса Фернандеша у Манчестер ЮнайтедТоттенхэм хочет перехватить Матеуса Фернандеша у Манчестер ЮнайтедСегодня, 21:58Ливерпуль готов предложить 100 миллионов евро за Яна ДиомандеЛиверпуль готов предложить 100 миллионов евро за Яна ДиомандеСегодня, 21:57Луис де ла Фуэнте: Хулиан Альварес — идеальный нападающий для сборной ИспанииЛуис де ла Фуэнте: Хулиан Альварес — идеальный нападающий для сборной ИспанииСегодня, 21:36Бавария готовит рекордные контракты, чтобы сохранить своих звездБавария готовит рекордные контракты, чтобы сохранить своих звездСегодня, 21:31
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана