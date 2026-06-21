Япония разгромила Тунис: интрига в группе нарастает

·1·Спорт
Япония разгромила Тунис: интрига в группе нарастает

Завершились матчи 2-го тура группы F на чемпионате мира. После разгромной победы Нидерландов над Швецией (5:1), во втором матче группы сборная Японии вышла на поле против Туниса. В игре, прошедшей на стадионе «Эстадио BBVA» в мексиканском городе Монтеррей, азиаты продемонстрировали явное преимущество и одержали уверенную победу со счетом 4:0.

Хроника матча и голы

Сборная Японии с первых минут взяла инициативу в свои руки и оказывала непрерывное давление на линию обороны Туниса. Эта тактика быстро принесла свои плоды:

  • 4-я минута: Даити Камада открыл счет в матче — 0:1.

  • 31-я минута: Айсэ Уэда увеличил разрыв — 0:2.

  • 69-я минута: Дзюнъя Ито забил третий гол в ворота Туниса — 0:3.

  • 84-я минута: Айсэ Уэда забил свой второй мяч, оформив дубль и поставив финальную точку в матче — 0:4.

Турнирное положение в группе

После этой важной победы сборная Японии значительно улучшила свои шансы на выход в плей-офф. На данный момент Нидерланды лидируют в группе F, имея 4 очка, у Швеции в активе 3 очка. Матчи следующего тура окончательно определят, кто получит путевку в плей-офф.

Стартовые составы команд

Ниже представлен список футболистов, вышедших на поле с первых минут встречи:

Тунис — Дахман, Рекик, Тальби, Бронн, Валери, Скири, Межбри, Абди, Саад, Тунекти, Слиман.
Япония — Судзуки, Томиясу, Итакура, Х. Ито, Доан, Сано, Камада, Накамура, Дз. Ито, Танака, Уэда.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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