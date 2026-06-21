Трансфер близок: гранды Турции начали борьбу за Шомуродова
Ожидаются серьезные изменения в клубной карьере Эльдора Шомуродова, который в составе сборной Узбекистана принимает участие в чемпионате мира на полях США, Канады и Мексики. 30-летний нападающий, блестяще проведший свой дебютный сезон в Турции, получает предложения от самых влиятельных клубов страны.
Трабзонспор вступил в борьбу
Ранее сообщалось, что клуб «Фенербахче» определил Шомуродова в качестве своей главной цели в летнее трансферное окно и начал работу по его приобретению. Теперь еще один турецкий гранд — «Трабзонспор» — также активно включился в борьбу за нашего соотечественника.
По сообщениям авторитетных спортивных источников Турции, в частности изданий «Ajansspor» и «Sabah», руководство «Трабзонспора» начало предварительные переговоры с клубом «Истанбул Башакшехир» по поводу трансфера нападающего.
Гонка бомбардиров и трансферная стоимость
Перейдя в прошлом сезоне из итальянской «Ромы», Шомуродов стал настоящей звездой в составе «Истанбул Башакшехира» и значительно поднял свою цену на трансферном рынке:
Успешный сезон: Забив 22 гола за чемпионат, Эльдор Шомуродов стал лучшим бомбардиром турнира вместе с форвардом «Трабзонспора» Полом Онуачу и был удостоен «Золотой бутсы».
Рост стоимости: В начале лета стамбульский клуб был готов отпустить Шомуродова за 10 миллионов евро. Однако, по последним данным, «Башакшехир» требует за своего лидера не менее 15 миллионов евро.
Статус клубов-претендентов в еврокубках
Вернувшись с чемпионата мира, Эльдору Шомуродову предстоит принять важное решение о том, в каком клубе продолжить карьеру. Статус команд, желающих заполучить его в свои ряды, в еврокубках следующего сезона выглядит следующим образом:
Название клуба
Место в чемпионате
Статус в еврокубках на следующий сезон
Фенербахче
2-е место (вице-чемпион)
Лига чемпионов УЕФА
Трабзонспор
3-е место (обладатель Кубка)
Лига Европы УЕФА
Истанбул Башакшехир
5-е место
Лига конференций УЕФА
Впереди Шомуродова ждет не только новый клуб, но и возможность участия в более престижных европейских турнирах. Желаем удачи нашему капитану, который сейчас сосредоточен на историческом участии сборной в ЧМ-2026, в предстоящих матчах и в трансферном окне.
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