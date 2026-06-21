Трансфер близок: гранды Турции начали борьбу за Шомуродова

·3·Спорт
Трансфер близок: гранды Турции начали борьбу за Шомуродова

Ожидаются серьезные изменения в клубной карьере Эльдора Шомуродова, который в составе сборной Узбекистана принимает участие в чемпионате мира на полях США, Канады и Мексики. 30-летний нападающий, блестяще проведший свой дебютный сезон в Турции, получает предложения от самых влиятельных клубов страны.

Трабзонспор вступил в борьбу

Ранее сообщалось, что клуб «Фенербахче» определил Шомуродова в качестве своей главной цели в летнее трансферное окно и начал работу по его приобретению. Теперь еще один турецкий гранд — «Трабзонспор» — также активно включился в борьбу за нашего соотечественника.

По сообщениям авторитетных спортивных источников Турции, в частности изданий «Ajansspor» и «Sabah», руководство «Трабзонспора» начало предварительные переговоры с клубом «Истанбул Башакшехир» по поводу трансфера нападающего.

Гонка бомбардиров и трансферная стоимость

Перейдя в прошлом сезоне из итальянской «Ромы», Шомуродов стал настоящей звездой в составе «Истанбул Башакшехира» и значительно поднял свою цену на трансферном рынке:

  • Успешный сезон: Забив 22 гола за чемпионат, Эльдор Шомуродов стал лучшим бомбардиром турнира вместе с форвардом «Трабзонспора» Полом Онуачу и был удостоен «Золотой бутсы».

  • Рост стоимости: В начале лета стамбульский клуб был готов отпустить Шомуродова за 10 миллионов евро. Однако, по последним данным, «Башакшехир» требует за своего лидера не менее 15 миллионов евро.

Статус клубов-претендентов в еврокубках

Вернувшись с чемпионата мира, Эльдору Шомуродову предстоит принять важное решение о том, в каком клубе продолжить карьеру. Статус команд, желающих заполучить его в свои ряды, в еврокубках следующего сезона выглядит следующим образом:

Название клуба

Место в чемпионате

Статус в еврокубках на следующий сезон

Фенербахче

2-е место (вице-чемпион)

Лига чемпионов УЕФА

Трабзонспор

3-е место (обладатель Кубка)

Лига Европы УЕФА

Истанбул Башакшехир

5-е место

Лига конференций УЕФА

Впереди Шомуродова ждет не только новый клуб, но и возможность участия в более престижных европейских турнирах. Желаем удачи нашему капитану, который сейчас сосредоточен на историческом участии сборной в ЧМ-2026, в предстоящих матчах и в трансферном окне.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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