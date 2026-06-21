Джастин Гейджи высказался о положении Ильи Топурии

Боец UFC Джастин Гейджи остановился на Илье Топурии, отметив, что его дальнейшая карьера и желание вернуть пояс не будут легкими. Гейджи заявил, что страх соперников перед Топурией исчез, и это создаст для него дополнительные трудности.

Мнение Джастина Гейджи

«Иметь смелость сказать горькую правду — значит заслуживать уважения. Особенно для такого человека, как Илья, потому что он все еще далек от реальности. Я говорил ему, что он ошибается, беря на себя такой огромный груз. Я спрашивал: что ты будешь делать, когда дело дойдет до второго и третьего раундов? Но это только еще больше отдалило его от реальности. Он захотел доказать свою правоту». «Я не подорвал уверенность Тони Фергюсона в себе. Я изменил отношение соперников к нему. До меня Топурия не знал, что такое поражение. После того как я просто показал людям, что страх нужно преодолевать, теперь никто не будет выходить на бой с ним в страхе. Теперь Илье будет очень сложно сражаться с соперниками, которые его не боятся».

Основные выводы из заявления

В своем интервью Гейджи обратил внимание на несколько важных аспектов:

Психологическое давление и реальность: Илья Топурия взял на себя слишком большие задачи и не смог правильно оценить ситуацию в последующих раундах боя.

Исчезновение страха у соперников: Когда Топурия шел без поражений, соперники его опасались. Теперь же другие бойцы будут выходить в октагон, не боясь его.

Пример с Тони Фергюсоном: Гейджи отмечает, что точно так же, как он в свое время победил Тони Фергюсона и изменил взгляд других соперников на него, аналогичная ситуация произошла и с Топурией.

Эта ситуация свидетельствует о начале нового и гораздо более сложного периода в карьере Ильи Топурии.