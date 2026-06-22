Файзуллаев: «Я оказался в нужном месте, мы продолжим писать историю»

·38·Спорт
Файзуллаев: «Я оказался в нужном месте, мы продолжим писать историю»

Чемпионат мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля под совместным руководством США, Канады и Мексики, дарит незабываемые моменты болельщикам нашей страны. Несмотря на то, что в первом туре группового этапа сборная уступила Колумбии со счетом 1:3, автор единственного гола Аббосбек Файзуллаев поделился своими мыслями после матча.

«Я чувствовал, что забью гол»

Полузащитник национальной сборной отметил, что заранее почувствовал, что именно он направит мяч в ворота во время атаки, и смог выбрать правильную позицию:

«Во время атаки я почувствовал, что могу забить. Думаю, я оказался именно в нужном месте. Очень этому рад. Мы продолжим писать историю», — сказал Файзуллаев.

Незабываемый исторический результат

Хотя игра завершилась в пользу соперника, этот поединок открыл совершенно новую страницу в узбекском футболе. Значимость этого гола проявляется в следующем:

  • Исторический дебют: Этот мяч, забитый Аббосбеком Файзуллаевым, был зафиксирован в книге рекордов как первый гол сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира.

  • Огромный энтузиазм: Решительные слова футболиста, несомненно, вселят в болельщиков большую надежду и станут мощной психологической поддержкой для дальнейшего выступления команды на турнире.

Впереди нас ждут еще более напряженные матчи, а значит, история в буквальном смысле продолжает писаться!

Аббосбек ФайзуллаевУзбекистанКолумбияСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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