Чемпионат мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля под совместным руководством США, Канады и Мексики, дарит незабываемые моменты болельщикам нашей страны. Несмотря на то, что в первом туре группового этапа сборная уступила Колумбии со счетом 1:3, автор единственного гола Аббосбек Файзуллаев поделился своими мыслями после матча.

«Я чувствовал, что забью гол»

Полузащитник национальной сборной отметил, что заранее почувствовал, что именно он направит мяч в ворота во время атаки, и смог выбрать правильную позицию:

«Во время атаки я почувствовал, что могу забить. Думаю, я оказался именно в нужном месте. Очень этому рад. Мы продолжим писать историю», — сказал Файзуллаев.

Незабываемый исторический результат

Хотя игра завершилась в пользу соперника, этот поединок открыл совершенно новую страницу в узбекском футболе. Значимость этого гола проявляется в следующем:

Исторический дебют: Этот мяч, забитый Аббосбеком Файзуллаевым, был зафиксирован в книге рекордов как первый гол сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира.

Огромный энтузиазм: Решительные слова футболиста, несомненно, вселят в болельщиков большую надежду и станут мощной психологической поддержкой для дальнейшего выступления команды на турнире.

Впереди нас ждут еще более напряженные матчи, а значит, история в буквальном смысле продолжает писаться!