Вратарь соперника тоже празднует 18-й гол Месси
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Лионель Месси забил свой 18-й гол на чемпионатах мира в матче против Австрии. Он дважды поразил ворота соперника, и Аргентина одержала победу со счетом 2:0.
На фото не осталась незамеченной эмоция вратаря Австрии после гола. Кажется, будто он тоже празднует очередной забитый мяч Месси.
После второго тура Аргентина возглавляет группу с шестью очками. Австрия набрала три очка и занимает второе место. Иордания и Алжир пока не набрали ни одного очка.
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