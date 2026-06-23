Вратарь соперника тоже празднует 18-й гол Месси

Лионель Месси забил свой 18-й гол на чемпионатах мира в матче против Австрии. Он дважды поразил ворота соперника, и Аргентина одержала победу со счетом 2:0.

На фото не осталась незамеченной эмоция вратаря Австрии после гола. Кажется, будто он тоже празднует очередной забитый мяч Месси.

После второго тура Аргентина возглавляет группу с шестью очками. Австрия набрала три очка и занимает второе место. Иордания и Алжир пока не набрали ни одного очка.