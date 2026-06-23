Астон Вилла отклоняет предложения ниже 100 млн фунтов за Моргана Роджерса

Бирмингемский клуб «Астон Вилла» занимает жесткую позицию в отношении своего молодого таланта Моргана Роджерса. В то время как гиганты английской Премьер-лиги «Арсенал» и «Челси» проявляют серьезный интерес к футболисту, руководство «Виллы» озвучило свои требования по стоимости трансфера. Владельцы клуба Нассеф Савирис и Уэс Эденс решили не отдавать перспективного атакующего игрока за бесценок. Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания Даилй Маил, «Астон Вилла» требует за 23-летнего Роджерса сумму не менее 100 миллионов фунтов стерлингов. Руководство клуба, опираясь на текущие цены на трансферном рынке, считает своего игрока одним из самых ценных активов. В частности, огромные суммы, которые другие клубы запрашивают за своих футболистов, побудили бирмингемцев установить столь высокую цену.

Финансовые ограничения и трансферная политика

Хотя «Астон Вилла» показала отличные результаты в прошлом сезоне и добилась успехов в еврокубках, клуб сталкивается с трудностями в соблюдении финансовых правил УЕФА (FFP). Согласно регламенту, клубы не могут тратить более 70% своих доходов на расходы, связанные с футболом. Для «Виллы», которая ранее была оштрафована на 9,5 млн фунтов за нарушение этого правила, продажа Моргана Роджерса может стать единственным способом восстановить финансовый баланс.

Несмотря на это, клуб не намерен предоставлять никаких «скидок» своим соперникам по Премьер-лиге. Роджерс в прошлом сезоне забил 14 голов и отдал 12 голевых передач, доказав свою незаменимость. Команда Унаи Эмери стремится к достойному выступлению в Лиге чемпионов и нуждается в дополнительных средствах для усиления состава.

Планы Унаи Эмери и новые цели

В случае ухода Моргана Роджерса Унаи Эмери рассматривает нескольких кандидатов для усиления флангов атаки. Испанский специалист с большим интересом следит за игрой своего бывшего подопечного по «Арсеналу» Габриэля Мартинелли. Однако высокая зарплата бразильского футболиста может стать финансовым препятствием для «Виллы».

В короткий список клуба также вошли следующие игроки:

Гарри Уилсон — контракт с «Фулхэмом» завершен, имеет статус свободного агента;

Харви Барнс — вингер «Ньюкасл Юнайтед»;

Ибрагим Мбайе — молодой талант «ПСЖ», за игрой которого сейчас следят на чемпионате мира.

В настоящее время «Астон Вилла» стремится избавиться от неудачных трансферных трат на таких игроков, как Эван Гессан и Тэмми Абрахам, а также снизить зарплатную нагрузку по арендованным игрокам. Ожидается, что переговоры по трансферу Моргана Роджерса станут одним из самых громких событий летнего трансферного окна.