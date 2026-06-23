Мистические споры вокруг Гарри Кейна: известный экстрасенс хочет защитить его от колдовства

·30·Спорт
Мистические споры вокруг Гарри Кейна: известный экстрасенс хочет защитить его от колдовства

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн неожиданно оказался в центре борьбы сверхъестественных сил. Перед важным матчем между Англией и Ганой в рамках чемпионата мира известный ганский колдун Нана Кваку Бонсам объявил, что намерен «остановить» капитана англичан. Однако всемирно известный экстрасенс Ури Геллер заявил, что противостоит этой угрозе и обеспечит футболиста метафизической защитой. Об этом сообщает Goal.com.

Ганский медиум Бонсам в своем заявлении подчеркнул, что не хочет, чтобы Кейн получил серьезную травму, но намерен повлиять на его игру и не дать ему забить гол. «Я работаю над Гарри Кейном. Моя цель — остановить его в матче против моей родины. Это поможет сборной Ганы», — сообщил колдун представителям международных СМИ.

«Энергетический щит» Ури Геллера

После этих новостей Ури Геллер, известный своими паранормальными способностями, немедленно перешел в контратаку. По сообщению Goal.com, Геллер пообещал защитить английского нападающего от любого негативного воздействия. По его словам, большой опыт работы с колдунами в Южной Африке поможет ему в этом деле.

В интервью изданию Даилй Стар Геллер объяснил свою стратегию: «Я отменю это заклинание, я способен на это. Перед началом матча я отправлю специальные вибрации. Я задействую свою силу и знания, чтобы остановить негативную энергию, направленную на Гарри Кейна».

Интересно, что Геллер попытался даже научно обосновать свои методы. Он привел в пример знаменитую формулу Э=мк², разработанную Альбертом Эйнштейном. По мнению экстрасенса, всё во Вселенной состоит из энергии, и через управление этой энергией можно влиять на людей.

Процесс защиты включает в себя своеобразный ритуал. Геллер сообщил, что распечатает фотографии Гарри Кейна и ганского колдуна, после чего поставит знак «Кс» на снимке соперника-медиума, чтобы заблокировать его влияние. Подобные случаи в мире футбола случаются не впервые, но такой шум вокруг звезды уровня Кейна привлекает внимание болельщиков и экспертов.

Для любителей футбола такие новости всегда интересны, так как Гарри Кейн сейчас является одним из самых ярких представителей европейского футбола. Любое внешнее воздействие на его игру, будь то физическое или психологическое, напрямую влияет на результаты сборной Англии.

Гарри КейнАнглияГанаУри ГеллерФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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