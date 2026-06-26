Капитан сборной Аргентины Лионель Месси на чемпионате мира 2026 года вновь доказывает, что возраст и физические законы над ним не властны. Несмотря на то, что ему исполнилось 39 лет, легендарный нападающий ведет свою команду к победам на мундиале в Северной Америке, вызывая восхищение всего футбольного мира, включая его бывших партнеров по команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Звезда сборной Испании и «Барселоны» Педри в интервью изданию DSports поделился своими мыслями о нынешнем состоянии Месси. Молодой полузащитник, который в сезоне 2020-21 делил раздевалку с Лионелем, отметил, что мастерство восьмикратного обладателя «Золотого мяча» ничуть не угасло с годами. По словам Педри, умение Месси видеть поле — это главный фактор, который выделяет его среди остальных.

Гармония интеллекта и мастерства

«Мне посчастливилось играть и тренироваться с ним. Если тогда я многому у него научился, то сейчас я просто наслаждаюсь его игрой», — говорит Педри. Он подчеркнул, что в то время как многие футболисты страдают от снижения физических показателей с возрастом, Лионель Месси перешел на управление игрой с помощью интеллекта.

Анализируя стиль игры Месси, Педри особо остановился на его способности находить свободные зоны: «Если наблюдать за ним по телевизору, вы увидите, что он постоянно ищет свободные точки. Он видит футбол на несколько секунд раньше остальных и точно знает, где нужно находиться, чтобы забить гол. Сохранить такой уровень в его возрасте под силу только ему».

Исторические рекорды и результаты

По данным Goal.com, Лионель Месси на этом турнире демонстрирует не только лидерство, но и высокую эффективность. Именно он стал автором всех первых пяти голов сборной Аргентины в соревновании. Хет-трик в матче против Алжира и дубль в игре с Австрией гарантировали «альбиселесте» выход в стадию плей-офф.

Звезда, ныне защищающая цвета «Интер Майами», стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На его счету 18 голов на мундиалях. Также он является абсолютным рекордсменом по следующим показателям:

Количество побед на чемпионатах мира (18);

Количество проведенных матчей (28);

Количество минут, проведенных на поле (2489 минут).

Успехи Месси вызывают большой интерес и у узбекистанских любителей футбола. Многие местные специалисты оценивают его способность играть на таком высоком уровне в 39 лет как высший пример соблюдения спортивного режима и профессионализма. Сборная Аргентины продолжает полагаться на мастерство своего капитана на пути к защите чемпионского титула 2022 года.