Лучший бомбардир в истории сборной Англии Гарри Кейн на сегодняшний день стал для команды настолько важным, насколько Лионель Месси важен для Аргентины. Нападающий «Баварии» выделяется не только своими голами, но и лидерскими качествами на поле, а также ролью в формировании командной игры. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Бывший футболист Стэн Коллимор в интервью изданию Goal остановился на текущем состоянии Кейна и его беспрецедентном вкладе в успехи национальной команды. По его мнению, Кейн заметно выделяется на фоне нападающих предыдущих поколений своей психологической подготовкой и стабильностью. Сейчас сборная Англии во многом полагается именно на мастерство своего капитана.

Лидерство и рекорды: почему Кейн незаменим?

В прошлом сезоне Кейн, забивший 61 гол в немецкой Бундеслиге и дважды ставший чемпионом, сохраняет высокий темп и на чемпионате мира в Северной Америке. Он начал турнир дублем в ворота Хорватии, после чего отметился голами в матчах против ДР Конго и Панамы. На данный момент количество его голов на международной арене достигло 84.

Стэн Коллимор отметил, что трудно представить, в каком состоянии окажется Англия, если Кейна не будет на поле. Эта ситуация сравнивается с тем, как уровень игры сборной Аргентины значительно падает в отсутствие Лионелья Месси. Несмотря на обилие талантливой молодежи в составе Англии, центральный нападающий уровня Кейна пока не просматривается.

«Мы не знаем, как команда будет играть без Гарри Кейна, потому что он участвует почти во всех матчах. Такие футболисты, как Олли Уоткинс или Джуд Беллингем, могут действовать в атаке, но они не могут гарантировать тот стабильный результат, который дает Кейн», — говорит Коллимор.

Будущие проблемы и система подготовки молодежи

Одним из главных опасений в английском футболе является отсутствие молодых нападающих, способных заменить Кейна. По мнению экспертов, ни в команде до 21 года, ни в более младших составах не появляется универсальный «девятый номер» уровня Гарри Кейна. В будущем это может стать серьезной проблемой для национальной сборной.

Тем не менее, в настоящее время команда под руководством Томаса Тухеля максимально использует великолепную спортивную форму Кейна. После неудач и травм на чемпионате Европы Кейн полностью восстановил уверенность в себе благодаря успешному сезону в Германии. Его нынешнее состояние служит главной силой, ведущей Англию к чемпионству мира.