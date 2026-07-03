Оператор Т2 сделал бесплатный интернет в международном роуминге постоянной услугой

·21·Технологии
Оператор Т2 сделал бесплатный интернет в международном роуминге постоянной услугой

Российский оператор связи Т2 (бывший Теле2) решил перевести ранее запущенную акцию по бесплатному использованию мобильного интернета в международном роуминге в статус постоянной услуги. Теперь клиенты компании в зарубежных поездках смогут пользоваться безлимитным доступом к сети в течение определенного периода в зависимости от тарифного плана. Эта новость позволяет значительно снизить затраты на связь во время международных путешествий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

по сообщению издания иксбт.ком, после внедрения данного предложения в тестовом режиме объем потребления интернет-трафика за рубежом вырос в три раза. Это свидетельствует о высоком спросе пользователей на интернет в роуминге. По данным компании, чаще всего данной услугой пользовались путешественники, посещавшие Турцию — на эту страну пришлось почти половина всех подключений.

Условия услуги и охваченные страны

Бесплатный и безлимитный интернет доступен в 34 странах мира. Среди них есть такие популярные направления, как Китай, Таиланд и Турция. Согласно стандартным условиям, период бесплатного использования интернета составляет 15 дней. Однако для пользователей подписки МиКсКс этот срок продлен до 22 дней.

Эта возможность доступна в ряде тарифных планов как для частных, так и для корпоративных клиентов. Стоит отметить, что оператор Т2 внес изменения не только в интернет-услуги, но и в голосовую связь. Ранее компания отменила плату за исходящие звонки в 56 странах, в результате чего объем международных звонков увеличился вдвое.

Современные тенденции роуминга

Сегодня в результате конкуренции между мобильными операторами услуги роуминга становятся все дешевле. Опыт Т2 показывает, что внедрение бесплатных услуг, наряду с повышением лояльности клиентов, способствует резкому росту объема трафика. Подобные удобства особенно полезны для бизнес-представителей, часто выезжающих в командировки, и активных туристов.

На рынке Узбекистана местные операторы также предлагают различные скидки и удобные тарифы на пакеты международного роуминга. Подобные шаги российских операторов могут повлиять на общую ценовую политику на региональном рынке связи, так как многие пользователи постоянно перемещаются между двумя странами и одновременно пользуются услугами нескольких операторов.

T2РоумингИнтернетТехнологииСвязь
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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