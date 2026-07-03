Реал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла Олисе

·2·Спорт
Реал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла Олисе

Мадридский «Реал Мадрид» близок к очередному громкому шагу на трансферном рынке. В центре внимания гранда Испании сейчас находится вингер Майкл Олисе, ярко выступающий в составе «Баварии». По сообщениям Goal.com, «королевский клуб» готов заплатить рекордные 223 миллиона евро за 24-летнего французского футболиста. сообщает издание.

Если этот трансфер состоится, Майкл Олисе станет самым дорогим игроком в истории футбола, побив рекорд Неймара, который в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ». Флорентино Перес, оставаясь верным своей политике «Galactico», продолжает собирать на стадионе «Сантьяго Бернабеу» самых талантливых представителей мирового футбола.

Саа: «Это невероятные цифры»

Бывший нападающий сборной Франции Луи Саа в интервью Goal.com поделился своим мнением об этом потенциальном трансфере. По его словам, Олисе заслуживает такого признания благодаря росту, который он показал за последние два года. Хотя Саа признал, что цены в современном футболе стали чрезмерно высокими, он высоко оценил талант футболиста.

«Это абсолютно безумные цифры. Но, по-моему, он достоин таких дискуссий. То, что парень сделал за год-два, просто невероятно», — говорит Луи Саа. Действительно, карьера Олисе резко пошла вверх за короткий срок: еще в 2021 году он выступал за «Рединг» в английском Чемпионшипе.

Майкл Олисе продемонстрировал феноменальные результаты в сезоне 2025/26. Он забил 25 голов и сделал 28 результативных передач во всех турнирах. Именно эта эффективность не оставила равнодушными скаутов «Реал Мадрида». Мадридцы видят в нем основного кандидата для создания устрашающего атакующего трио вместе с Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором.

На данный момент Олисе является двукратным победителем Бундеслиги в составе «Баварии» и стал важным звеном сборной Франции на чемпионате мира 2026 года. Его техника, видение поля и мастерство при исполнении стандартов сделали его одним из самых опасных атакующих полузащитников в мире.

Если эта сделка состоится, она положит начало новой эре не только для «Реал Мадрида», но и для всего европейского футбольного рынка. Очевидно, что этот трансфер будет интересен и узбекистанским болельщикам, так как мадридский клуб всегда был одной из самых популярных команд в нашем регионе.

Реал МадридМайкл ОлисеБаварияТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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