Samsung Galaxy S27 Ultra может установить рекорд по емкости аккумулятора

·8·Технологии
Samsung Galaxy S27 Ultra может установить рекорд по емкости аккумулятора

Южнокорейский технологический гигант Samsung, работая над своими будущими флагманскими смартфонами, близок к решению проблемы, которая многие годы беспокоила пользователей. Согласно последним данным, модель Galaxy S27 Ultra может наконец получить значительный прирост емкости аккумулятора. Для поклонников бренда это станет одним из крупнейших обновлений после семилетнего застоя. Об этом сообщает .

По информации авторитетного инсайдера Schrodinger (Phone Futurist), инженеры Samsung рассматривают возможность установки в Galaxy S27 Ultra аккумулятора емкостью от 5600 до 6020 мА·ч. Ранее предполагалось, что компания осторожно остановится на варианте 5200 мА·ч, однако сейчас приоритетной задачей стали более энергоемкие элементы, разработанные подразделением Samsung SDI.

Технологический подход и инновации

Интересно, что Samsung пока не планирует переходить на кремний-углеродные (Si-C) аккумуляторы, которые активно используют китайские производители смартфонов (например, Xiaomi и Honor). Вместо этого компания намерена пойти по пути совершенствования традиционных литий-ионных батарей. Этот процесс будет реализован за счет улучшения конструкции ячеек, более плотной компоновки компонентов и увеличения плотности хранения энергии.

Также появились первые данные о новой модели в серии — Galaxy S27 Pro. Согласно им, устройство должно быть оснащено аккумулятором емкостью 5000 мА·ч. Этот показатель может оказаться выше ожидаемого для среднеразмерной модели флагманской линейки.

Стоит отметить, что инсайдер Schrodinger, распространивший эту новость, ранее точно предсказал технические характеристики Galaxy S26 Plus и заслужил доверие данными о юбилейной модели iPhone (iPhone 20). Издание ixbt.com также подтверждает достоверность информации из этого источника.

На рынке Узбекистана флагманы Samsung всегда выделялись качеством камеры и яркостью экрана. Однако многие местные пользователи отдавали предпочтение конкурентам (особенно китайским брендам) за их способность дольше удерживать заряд. Если Galaxy S27 Ultra действительно получит емкость более 6000 мА·ч, это, несомненно, поднимет доминирование модели на рынке на абсолютный уровень.

Пока следует помнить, что данные изменения находятся на стадии тестирования и проектирования. Если план будет реализован, Samsung преодолеет многолетний «барьер» в 5000 мА·ч и откроет новую эру в автономности смартфонов.

SamsungGalaxy S27 UltraАккумуляторСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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