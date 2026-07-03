Допинговый скандал в Тунисе: восемь футболистов с положительными тестами

Сообщается, что у восьми футболистов национальной сборной Туниса в допинг-тестах, сданных во время ЧМ-2026, были обнаружены следы запрещенных веществ.

По данным издания Даилй Маил, в организмах футболистов был найден кленбутерол — вещество, запрещенное Всемирным антидопинговым агентством.

Положительные тесты у восьми футболистов

Согласно источнику, пробы, сданные восьми членам национальной сборной Туниса, дали положительный результат.

Речь идет о кленбутероле, который обладает свойством расширять дыхательные пути. Он включен в список запрещенных веществ ВАДА.

Как вещество могло попасть в организм?

По предварительным предположениям, кленбутерол мог попасть в организмы футболистов непреднамеренно — через употребление зараженного мяса.

Сообщается, что игроки сборной Туниса употребляли это мясо на тренировочной базе в Мексике.

На данный момент эта версия не подтверждена как окончательный вывод. Информация о ситуации была передана в клубы, за которые выступают футболисты.

Тунис досрочно покинул чемпионат мира

Сборная Туниса не смогла выйти из группового этапа ЧМ-2026.

После поражения в первом туре федерация футбола страны освободила от должности главного тренера Сабри Ламуши.

После этого команду возглавил Эрве Ренар, однако под его руководством Тунис потерпел поражения и в двух оставшихся матчах.

Какое решение ждет футболистов?

Тот факт, что у восьми футболистов было обнаружено одно и то же вещество, усугубляет ситуацию.

Ожидается, что теперь антидопинговые органы изучат, каким образом вещество попало в организм, и примут решение о применении или неприменении дисциплинарных мер в отношении игроков.