Допинговый скандал в Тунисе: восемь футболистов с положительными тестами

·51·Спорт
Допинговый скандал в Тунисе: восемь футболистов с положительными тестами

Сообщается, что у восьми футболистов национальной сборной Туниса в допинг-тестах, сданных во время ЧМ-2026, были обнаружены следы запрещенных веществ.

По данным издания Даилй Маил, в организмах футболистов был найден кленбутерол — вещество, запрещенное Всемирным антидопинговым агентством.

Положительные тесты у восьми футболистов

Согласно источнику, пробы, сданные восьми членам национальной сборной Туниса, дали положительный результат.

Речь идет о кленбутероле, который обладает свойством расширять дыхательные пути. Он включен в список запрещенных веществ ВАДА.

Как вещество могло попасть в организм?

По предварительным предположениям, кленбутерол мог попасть в организмы футболистов непреднамеренно — через употребление зараженного мяса.

Сообщается, что игроки сборной Туниса употребляли это мясо на тренировочной базе в Мексике.

На данный момент эта версия не подтверждена как окончательный вывод. Информация о ситуации была передана в клубы, за которые выступают футболисты.

Тунис досрочно покинул чемпионат мира

Сборная Туниса не смогла выйти из группового этапа ЧМ-2026.

После поражения в первом туре федерация футбола страны освободила от должности главного тренера Сабри Ламуши.

После этого команду возглавил Эрве Ренар, однако под его руководством Тунис потерпел поражения и в двух оставшихся матчах.

Какое решение ждет футболистов?

Тот факт, что у восьми футболистов было обнаружено одно и то же вещество, усугубляет ситуацию.

Ожидается, что теперь антидопинговые органы изучат, каким образом вещество попало в организм, и примут решение о применении или неприменении дисциплинарных мер в отношении игроков.

ТунисияDaily MailСабри ЛамучиЭрве Ренар
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Моуринью выбрал нового капитана: кому теперь достанется повязка?Моуринью выбрал нового капитана: кому теперь достанется повязка?Сегодня, 20:46Бывший главный тренер Южной Кореи улетел в США после угрозБывший главный тренер Южной Кореи улетел в США после угрозСегодня, 20:42Реал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла ОлисеРеал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла ОлисеСегодня, 19:14Трево Чалоба хочет продолжить карьеру в Италии: «Интер» лидирует в трансферной гонкеТрево Чалоба хочет продолжить карьеру в Италии: «Интер» лидирует в трансферной гонкеСегодня, 18:59«Бавария» усилила линию защиты: Натаниэль Браун перешел в мюнхенский клуб«Бавария» усилила линию защиты: Натаниэль Браун перешел в мюнхенский клубСегодня, 18:53Модрич остался недоволен решением VAR в матче против ПортугалииМодрич остался недоволен решением VAR в матче против ПортугалииСегодня, 18:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану