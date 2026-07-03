Модрич остался недоволен решением VAR в матче против Португалии

·31·Спорт
Модрич остался недоволен решением VAR в матче против Португалии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал отмену гола в ворота Португалии в 1/16 финала ЧМ-2026.

Опытный футболист отметил, что судья обосновал фиксацию офсайда тем, что Матанович коснулся мяча. Однако на видеоповторах, которые просмотрели хорваты, такого касания четко видно не было.

Гвардиол сравнял счет на последних минутах

На 13-й добавленной к основному времени матча минуте усилиями Йошко Гвардиола Хорватия поразила ворота соперника.

Этот гол мог сравнять счет. Однако главный арбитр после обращения к VAR не засчитал мяч из-за офсайда.

В результате Португалия сохранила преимущество 2:1 и вышла в следующий этап чемпионата мира.

«Ни на одном повторе касания не было видно»

На послематчевой пресс-конференции Лука Модрич выразил недовольство объяснением судьи.

«Судья сказал, что Матанович коснулся мяча, но мы посмотрели видео — ни на одном повторе этого касания не было видно», — сказал Модрич.

Капитан сборной Хорватии подчеркнул, что в случае отсутствия касания мяча офсайда быть не должно.

«Если он не касался мяча, то это не офсайд», — добавил футболист.

Рамуш забил решающий гол на 90+4-й минуте

Напомним, что Португалия забила решающий гол на 90+4-й минуте встречи.

Автором этого мяча стал Гонсалу Рамуш. Спустя несколько минут Хорватия, казалось, сравняла счет, но решение VAR вывело португальцев в следующий раунд.

Отмененный гол стал главной темой обсуждения после матча.

Лука МодричХорватияЙоско ГвардиолГонсалу РамосПортугалия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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