Поток воды на Зарафшане повредил железнодорожную инфраструктуру
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Распространилось видео, на котором запечатлено, как сильный поток воды в реке Зарафшан размыл часть основания, на котором проложены железнодорожные рельсы.
На кадрах видно, что слой почвы и камней под железнодорожным полотном был разрушен под воздействием воды. В результате на участке установки рельсов возникла опасная ситуация.
На данный момент официальной информации о том, где и когда произошел инцидент, а также о введении ограничений на движение поездов, не поступало. Также нет сообщений о пострадавших в результате происшествия.
Ожидается официальная реакция ответственных организаций относительно технического состояния железнодорожной инфраструктуры и масштабов ущерба.
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