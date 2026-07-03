Поток воды на Зарафшане повредил железнодорожную инфраструктуру

Распространилось видео, на котором запечатлено, как сильный поток воды в реке Зарафшан размыл часть основания, на котором проложены железнодорожные рельсы.

На кадрах видно, что слой почвы и камней под железнодорожным полотном был разрушен под воздействием воды. В результате на участке установки рельсов возникла опасная ситуация.

На данный момент официальной информации о том, где и когда произошел инцидент, а также о введении ограничений на движение поездов, не поступало. Также нет сообщений о пострадавших в результате происшествия.

Ожидается официальная реакция ответственных организаций относительно технического состояния железнодорожной инфраструктуры и масштабов ущерба.