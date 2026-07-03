ЧМ-2026: точный прогноз на три матча — продолжится ли серия?

В шести матчах плей-офф, прошедших 1 и 2 июля, мы верно угадали команды, вышедшие в следующий этап. Наши прогнозы по Англии, Бельгии, США, Испании, Португалии и Швейцарии оправдались на 100 процентов.

Теперь на очереди последние три встречи 1/16 финала ЧМ-2026. На этот раз мы отдаем предпочтение Египту, Аргентине и Колумбии.

Австралия — Египет: один гол может решить всё

Это самый сложный для прогнозирования матч дня.

Австралия может создать угрозу за счет физической борьбы, высокого темпа и стандартных положений. Однако команда столкнулась с проблемами из-за травм некоторых футболистов. Египет же еще не проигрывал на турнире и выделяется своей дисциплинированной обороной. Состояние Мохаммеда Салаха может серьезно повлиять на сценарий встречи.

Опыт Египта в плей-офф и осторожный стиль игры дают ему небольшое преимущество. Мы не ожидаем результативного матча.

Прогноз: Австралия — Египет 0:1

Выйдет в следующий этап: Египет

Уровень уверенности: 57 процентов

Аргентина — Кабо-Верде: фавориту будет нелегко

На бумаге явный фаворит этой пары — Аргентина. Но Кабо-Верде еще не проигрывал на текущем мундиале и показал, что является крепкой командой в матчах против Испании, Уругвая и Саудовской Аравии.

Лионель Скалони также особо отметил дисциплинированную оборону и контратаки соперника. Ожидается, что Лионель Месси вернется в основной состав, но из-за жаркой погоды и возможного дополнительного времени его игровое время может контролироваться.

Кабо-Верде может оказать сопротивление в первые минуты. Однако индивидуальное мастерство и возможности скамейки запасных Аргентины в конечном итоге станут решающими.

Прогноз: Аргентина — Кабо-Верде 2:0

Выйдет в следующий этап: Аргентина

Уровень уверенности: 84 процента

Колумбия — Гана: южноамериканцы сильнее

Колумбия выглядит предпочтительнее по контролю мяча и атакующим возможностям. Главный тренер Ганы Карлуш Кейруш ранее работал со сборной Колумбии, поэтому хорошо знает многих футболистов соперника и особенности их игры. Это может помочь африканцам с тактической точки зрения.

Тем не менее, у Колумбии больше возможностей в атаке. Гана начнет матч в закрытом стиле и постарается долго удерживать счет. Поэтому мы ожидаем не крупный счет, а победу с разницей в один гол.

Прогноз: Колумбия — Гана 1:0

Выйдет в следующий этап: Колумбия

Уровень уверенности: 68 процентов

Итоговые прогнозы

Матч Предполагаемый счет Пройдет этап Австралия — Египет 0:1 Египет Аргентина — Кабо-Верде 2:0 Аргентина Колумбия — Гана 1:0 Колумбия

Таким образом, согласно нашему прогнозу, последние три путевки в 1/8 финала ЧМ-2026 достанутся Египту, Аргентине и Колумбии.

Самый большой риск — матч Австралии и Египта. А самый уверенный выбор — победа Аргентины.

Предупреждение: Несмотря на то, что данные прогнозы оказываются верными, напоминаем, что основываясь на них, неправильно делать ставки на игры, основанные на риске.