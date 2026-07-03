«Бавария» усилила линию защиты: Натаниэль Браун перешел в мюнхенский клуб

Мюнхенская «Бавария» завершила очередную громкую сделку в летнее трансферное окно. Талантливый левый защитник сборной Германии Натаниэль Браун перешел в стан мюнхенцев из франкфуртской «Айнтрахт». Этот трансфер расценивается как один из важных шагов по реформированию линии защиты в рамках нового проекта под руководством Венсана Компани. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно официальным данным клуба, с 23-летним футболистом подписан долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2031 года. «Бавария» выплатит «Айнтрахту» за этот трансфер 55 миллионов евро. Кроме того, согласно условиям соглашения, бывший клуб игрока, «Нюрнберг», также получит долю в размере 12,5% от этой суммы.

Натаниэль Браун за последние два сезона демонстрировал стабильную игру в составе «Айнтрахта», что привлекло внимание специалистов. В составе франкфуртского клуба он провел в общей сложности 75 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 13 результативных передач. Его активность как в защите, так и в атаке была высоко оценена скаутами мюнхенцев.

Исполнение детской мечты

Для Натаниэля Брауна, который сам является баварцем, этот трансфер — не просто новый этап в спорте, а символ возвращения домой. Футболист, родившийся и выросший в городе Амберг, не скрывал, что с детства болел именно за «Баварию». По его словам, выход на поле «Альянц Арены» в качестве игрока хозяев — это честь, которую невозможно описать словами.

«Эти чувства трудно объяснить словами. «Бавария» — один из величайших клубов мира. Поскольку я сам из этого региона, почти все в моем родном городе болеют за эту команду. Это очень ценно для меня и является огромным шагом в моей карьере», — отметил футболист в интервью пресс-службе клуба.

Браун также упомянул, что его путь в профессиональном футболе не был легким. По его словам, до 17 лет он даже не представлял, что станет левым защитником. Только после изменений в молодежной команде он осознал, что может выйти на профессиональный уровень. Однако игра в таком гранде, как «Бавария», долгое время оставалась для него лишь несбыточной мечтой.

Цели на новый сезон

В команде под руководством Венсана Компани Натаниэль Браун готов бороться за место в основном составе. Его приход усилит конкуренцию на левом фланге защиты и обеспечит разнообразие в тактических схемах. Футболист намерен завоевать множество трофеев с новым клубом и оправдать доверие болельщиков.

«Я хочу достичь максимальных успехов. Моя главная цель — выиграть с «Баварией» множество титулов и отпраздновать их вместе с нашими болельщиками. В личном плане я намерен и дальше расти и совершенствовать свое мастерство», — добавил защитник. Болельщики мюнхенцев тепло встретили этот трансфер, расценив его как стратегический ход по омоложению обороны команды.