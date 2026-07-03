Искусственный интеллект на дорогах: Великобритания переходит на новый уровень безопасности

·15·Авто
Искусственный интеллект на дорогах: Великобритания переходит на новый уровень безопасности

Правительство Великобритании планирует широко внедрить камеры с искусственным интеллектом (ИИ) для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения ответственности водителей. Эта технология позволит автоматически определять не только превышение скорости, но и такие нарушения, как непристегнутый ремень безопасности, отсутствие автомобильного налога и страховки. Ожидается, что эта система коренным образом изменит контроль на дорогах. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, сообщает издание.

По данным иксбт.ком, новая система станет мощным инструментом мониторинга каждого действия водителя. Хотя многие автомобилисты обеспокоены таким строгим контролем, эксперты верят, что эта мера улучшит порядок на дорогах. В частности, поскольку нынешняя система, ориентированная на скорость, не смогла значительно снизить смертность за последние 15 лет, пришло время обратить внимание на другие важные аспекты.

Скоростные лимиты и дорожная дисциплина

В настоящее время на дорогах Великобритании основное внимание уделяется контролю скорости, однако другие серьезные проблемы часто остаются без внимания. Например, нарушение порядка движения грузовиков и микроавтобусов по полосам приводит к заторам и опасным ситуациям. Существующие камеры не могут полностью контролировать различные ограничения скорости, установленные для тяжелых грузовиков и легковых автомобилей.

По мнению экспертов, вместе с внедрением системы ИИ необходимо пересмотреть и правила дорожного движения. В частности, предлагается строго закрепить за грузовиками и автобусами движение только по первой и второй полосам на автомагистралях, а третью полосу выделить для легковых автомобилей. Это позволит увеличить пропускную способность дорог и снизить уровень раздражительности водителей.

Ожидаемые результаты от новой технологии

Камеры с ИИ заставят водителей быть более дисциплинированными. Например, применение штрафных баллов за такие нарушения, как непристегнутый ремень или использование телефона во время вождения, повысит бдительность водителей. По опыту британских автожурналистов, даже небольшое количество штрафных баллов побуждает водителя контролировать скорость и внимательнее относиться к системам безопасности автомобиля.

Тем не менее, технология не может решить все проблемы. Например, справедливое наказание через ИИ за такие привычки, как движение по среднему ряду без обгона (миддле-лане хоггинг), остается сложным вопросом. В таких случаях по-прежнему требуется непосредственное участие сотрудников дорожной полиции. В будущем на дорогах Великобритании могут быть реализованы следующие изменения:

  • Повышение лимита скорости для легковых автомобилей и мотоциклов до 80 миль/час (примерно 130 км/ч);
  • Ограничение движения грузовиков только крайними левыми полосами;
  • Оптимизация ограничений скорости для малого коммерческого транспорта (Ford Трансит, Mercedes Спринтер).
В условиях Узбекистана использование ИИ-технологий для обеспечения безопасности на дорогах также является актуальной темой. Британский опыт показывает, что контроль не только скорости, но и общей культуры вождения и дорожной дисциплины выведет уровень безопасности на новый этап.

Искусственный ИнтеллектБезопасность ДорогВеликобританияАвтотранспортТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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