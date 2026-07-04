На ЧМ-2026 обновлен исторический рекорд по автоголам

На чемпионате мира 2026 года был зафиксирован еще один исторический показатель. После автогола в матче 1/16 финала между Австралией и Египтом общее количество мячей, забитых в свои ворота на текущем мундиале, достигло 13.

Мухаммед Хани забил в свои ворота

В ходе встречи защитник сборной Египта Мухаммед Хани случайно отправил мяч в собственные ворота.

Этот гол стал 13-м автоголом на ЧМ-2026, что обновило предыдущий рекорд в истории турниров.

Результат 2018 года остался позади

Предыдущий самый высокий показатель по автоголам был зафиксирован на чемпионате мира 2018 года.

На том турнире футболисты в общей сложности 12 раз забили в свои ворота. На ЧМ-2026 эта цифра достигла 13 уже на первой стадии плей-офф.

Всего 67 автоголов в истории чемпионатов мира

За всю историю чемпионатов мира на данный момент было зафиксировано в общей сложности 67 автоголов.

Поскольку текущий турнир еще продолжается, этот показатель может вырасти.

Ничья в матче Австралия — Египет

На данный момент в матче между национальными сборными Австралии и Египта зафиксирован счет 1:1.

Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала чемпионата мира.