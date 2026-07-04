На ЧМ-2026 обновлен исторический рекорд по автоголам
На чемпионате мира 2026 года был зафиксирован еще один исторический показатель. После автогола в матче 1/16 финала между Австралией и Египтом общее количество мячей, забитых в свои ворота на текущем мундиале, достигло 13.
Мухаммед Хани забил в свои ворота
В ходе встречи защитник сборной Египта Мухаммед Хани случайно отправил мяч в собственные ворота.
Этот гол стал 13-м автоголом на ЧМ-2026, что обновило предыдущий рекорд в истории турниров.
Результат 2018 года остался позади
Предыдущий самый высокий показатель по автоголам был зафиксирован на чемпионате мира 2018 года.
На том турнире футболисты в общей сложности 12 раз забили в свои ворота. На ЧМ-2026 эта цифра достигла 13 уже на первой стадии плей-офф.
Всего 67 автоголов в истории чемпионатов мира
За всю историю чемпионатов мира на данный момент было зафиксировано в общей сложности 67 автоголов.
Поскольку текущий турнир еще продолжается, этот показатель может вырасти.
Ничья в матче Австралия — Египет
На данный момент в матче между национальными сборными Австралии и Египта зафиксирован счет 1:1.
Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала чемпионата мира.
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