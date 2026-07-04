OnePlus покидает глобальный рынок: в США и Великобритании закончились смартфоны

Вокруг известного технологического бренда OnePlus сложилась неоднозначная ситуация. В официальных онлайн-магазинах компании в Великобритании и США товары практически закончились, что вызывает сомнения в будущем бренда на этих крупных рынках. Данная ситуация касается не только смартфонов, но также планшетов и носимых устройств. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, в официальном магазине OnePlus в Великобритании из каталога исчезло большинство устройств. На многих страницах смартфонов, планшетов, смарт-часов и беспроводных наушников появилось уведомление о том, что товара нет в продаже. В частности, невозможно приобрести флагманские модели, такие как OnePlus 15 и OnePlus 15R, а также планшеты Pad 3 и Pad Go 2.

Одновременно с этим из продажи исчезли все виды часов OnePlus Watch и фирменные наушники. Пока эти устройства можно найти у сторонних ритейлеров, таких как Amazon UK, однако, по мнению экспертов, скорее всего, это просто распродажа остатков со складов.

Ситуация на рынке США и отношение ритейлеров

За океаном ситуация не лучше. Как сообщает издание Android Authority, в США смартфоны OnePlus 15 и OnePlus 15R остались только в некоторых конфигурациях. Самое интересное, что Best Buy, крупнейшая сеть магазинов электроники в Америке, полностью прекратила продажу продукции бренда. Ассортимент OnePlus на платформе Amazon также резко сократился.

Эта ситуация происходит на фоне сообщений о реструктуризации международного бизнеса OnePlus. Ранее в ряде европейских стран распространилась информация о том, что компания сосредоточит основное внимание на более активном продвижении смартфонов Oppo. Известно, что бренды OnePlus и Oppo входят в один холдинг, и их стратегии часто объединяются.

На данный момент руководство OnePlus не делало официальных заявлений об уходе с рынков Великобритании или Америки. Точные причины дефицита устройств также не раскрыты. Это может быть временная проблема с логистикой или резкий поворот в глобальной стратегии бренда.

На рынок Узбекистана продукция OnePlus попадает в основном через неофициальные каналы и международных поставщиков. Если бренд ограничит свою деятельность на западных рынках, это может повлиять на глобальные цены и скорость поступления новых моделей в наш регион. Пока любители технологий ждут официальных комментариев компании.