Анчелотти откровенно высказался о состоянии Неймара

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 против Норвегии высказался о физической подготовке и положении Неймара в команде.

С начала чемпионата мира звездный нападающий провел на поле в общей сложности 14 минут. Он выходил на замену лишь в одном из четырех матчей.

«Неймар может сыграть 90 минут»

Анчелотти отметил, что на данный момент Неймар готов провести полноценный матч.

«Да, он может отыграть все 90 минут», — заявил итальянский специалист.

Таким образом, не исключено, что в важном поединке против Норвегии нападающий получит больше игрового времени.

Не доволен малым количеством игрового времени

Главный тренер Бразилии не стал скрывать, что Неймар недоволен пребыванием на скамейке запасных. Однако было отмечено, что футболист ведет себя в этой ситуации профессионально.

«Он не доволен этим положением, но ведет себя очень достойно и работает на тренировках на высшем уровне», — сказал Анчелотти.

«Партнеры по команде его любят»

Специалист высоко оценил не только футбольное мастерство Неймара, но и его человеческие качества.

«Неймар — человек, который с уважением относится к окружающим и добр к людям. Партнеры по команде его любят», — отметил тренер.

По мнению Анчелотти, опытный нападающий остается одним из ключевых игроков сборной Бразилии.

Высокое мастерство и скромность

Карло Анчелотти отдельно подчеркнул роль Неймара в коллективе.

«Он занимает важное место в команде. Уровень его мастерства очень высок, но при этом он очень скромен. Я им очень доволен», — сказал он.

Тренер также добавил, что желание нападающего выйти на поле и помочь своей команде, как и всегда, остается сильным.

Бразилия с трудом обыграла Японию

ЧМ-2026 проходит на стадионах США, Мексики и Канады.

В стадии 1/16 финала сборная Бразилии с трудом одержала победу над национальной командой Японии со счетом 2:1.

Теперь подопечных Карло Анчелотти ждет еще одно серьезное испытание против Норвегии за выход в четвертьфинал. Вопрос о том, сколько времени Неймар проведет на поле в этом матче, остается одной из самых обсуждаемых тем перед игрой.