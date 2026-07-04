Лондонский «Челси» совершил очередной крупный трансфер на рынке женского футбола. Чемпионка Англии официально объявила о подписании контракта с японским полузащитником Манакой Мацукубо , ярко проявившей себя в лиге НВСЛ США. Данный трансфер расценивается как важный шаг на пути к дальнейшему усилению центра поля лондонского клуба и сохранению гегемонии на международной арене. Об этом сообщает Goal.com.

21-летняя футболистка перешла из клуба «Норт-Каролина Каредж» . Стороны подписали взаимный пятилетний контракт. Тот факт, что Мацукубо была признана лучшим полузащитником чемпионата США в прошлом сезоне, свидетельствует о её высоком потенциале. Ожидается, что её техническое мастерство и видение поля сыграют решающую роль в тактических схемах «синих» в новом сезоне.

Успешная карьера в США

Профессиональный путь Манаки Мацукубо развивался стремительно. В 2023 году в возрасте 18 лет она дебютировала в составе «Норт-Каролина Каредж» на правах аренды. В короткие сроки проявив себя, футболистка подписала полноценный контракт в 2024 году. Её статистика в американском футболе впечатляет: в 58 матчах она забила 19 голов и отдала 10 голевых передач.

Особенно незабываемым для японской звезды стал сезон 2025 года. Забив 11 голов и сделав четыре ассиста, она завоевала титул лучшего полузащитника НВСЛ. Её гол в финале НВСЛ Чалленге Куп и признание самым ценным игроком (MVP) турнира привлекли внимание европейских грандов.

Новый вызов и исполнение мечты

После завершения трансфера Мацукубо поделилась своими эмоциями. По её словам, переход в «Челси» — это исполнение детской мечты. «Я очень взволнована, потому что «Челси» — клуб с богатой историей, известный во всем мире. Я слежу за этой командой с детства и хочу помочь продолжить их традицию побед», — отметила футболистка в интервью официальному сайту клуба.

На международном уровне Мацукубо также уже зарекомендовала себя. В составе сборной Японии она провела 19 матчей, в которых забила два мяча. Она внесла достойный вклад в успех национальной команды на турнире ШеБелиевес Куп и в победу над Австралией на Кубке Азии. Теперь она продемонстрирует свое мастерство в одной из сильнейших лиг Европы — английской Премьер-лиге.

Этот трансфер выгоден для «Челси» не только спортивной точки зрения, но и для повышения престижа клуба на азиатском рынке. По мнению экспертов, стиль игры Мацукубо быстро адаптируется к атакующему футболу лондонского клуба, и она станет одним из новых лидеров команды.