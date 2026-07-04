Женская команда «Челси» подписала японский талант Манаку Мацукубо

·39·Спорт
Женская команда «Челси» подписала японский талант Манаку Мацукубо

Лондонский «Челси» совершил очередной крупный трансфер на рынке женского футбола. Чемпионка Англии официально объявила о подписании контракта с японским полузащитником Манакой Мацукубо , ярко проявившей себя в лиге НВСЛ США. Данный трансфер расценивается как важный шаг на пути к дальнейшему усилению центра поля лондонского клуба и сохранению гегемонии на международной арене. Об этом сообщает Goal.com.

21-летняя футболистка перешла из клуба «Норт-Каролина Каредж» . Стороны подписали взаимный пятилетний контракт. Тот факт, что Мацукубо была признана лучшим полузащитником чемпионата США в прошлом сезоне, свидетельствует о её высоком потенциале. Ожидается, что её техническое мастерство и видение поля сыграют решающую роль в тактических схемах «синих» в новом сезоне.

Успешная карьера в США

Профессиональный путь Манаки Мацукубо развивался стремительно. В 2023 году в возрасте 18 лет она дебютировала в составе «Норт-Каролина Каредж» на правах аренды. В короткие сроки проявив себя, футболистка подписала полноценный контракт в 2024 году. Её статистика в американском футболе впечатляет: в 58 матчах она забила 19 голов и отдала 10 голевых передач.

Особенно незабываемым для японской звезды стал сезон 2025 года. Забив 11 голов и сделав четыре ассиста, она завоевала титул лучшего полузащитника НВСЛ. Её гол в финале НВСЛ Чалленге Куп и признание самым ценным игроком (MVP) турнира привлекли внимание европейских грандов.

Новый вызов и исполнение мечты

После завершения трансфера Мацукубо поделилась своими эмоциями. По её словам, переход в «Челси» — это исполнение детской мечты. «Я очень взволнована, потому что «Челси» — клуб с богатой историей, известный во всем мире. Я слежу за этой командой с детства и хочу помочь продолжить их традицию побед», — отметила футболистка в интервью официальному сайту клуба.

На международном уровне Мацукубо также уже зарекомендовала себя. В составе сборной Японии она провела 19 матчей, в которых забила два мяча. Она внесла достойный вклад в успех национальной команды на турнире ШеБелиевес Куп и в победу над Австралией на Кубке Азии. Теперь она продемонстрирует свое мастерство в одной из сильнейших лиг Европы — английской Премьер-лиге.

Этот трансфер выгоден для «Челси» не только спортивной точки зрения, но и для повышения престижа клуба на азиатском рынке. По мнению экспертов, стиль игры Мацукубо быстро адаптируется к атакующему футболу лондонского клуба, и она станет одним из новых лидеров команды.

ЧелсиТрансферЖенский ФутболЯпонияNWSL
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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