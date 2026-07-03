Шестикратный чемпион АПЛ перешел в «Фенербахче»

Турецкий клуб «Фенербахче» официально объявил о трансфере защитника «Манчестер Сити» Натана Аке.

31-летний нидерландский футболист продолжит свою карьеру в чемпионате Турции после того, как завоевал множество трофеев в Англии.

Аке присоединится к команде на сборах в Австрии

Натан Аке в настоящее время находится в отпуске, так как принимал участие в ЧМ-2026 в составе сборной Нидерландов.

Сообщается, что по завершении периода отдыха защитник присоединится к предсезонным сборам «Фенербахче», которые проходят в Австрии.

Четырежды становился чемпионом с «Манчестер Сити»

Аке выступал за «Манчестер Сити» с 2020 года.

Нидерландский футболист четырежды становился победителем английской Премьер-лиги в составе манчестерцев.

Он был одним из важных игроков команды благодаря способности играть как в центре защиты, так и на левом фланге.

Начинал карьеру в «Челси»

На раннем этапе своей профессиональной карьеры Натан Аке также играл за «Челси».

Молодой защитник дважды праздновал чемпионство Англии с лондонским клубом. Таким образом, за свою карьеру Аке в общей сложности шесть раз становился чемпионом АПЛ.

Нидерланды досрочно покинули чемпионат мира

Натан Аке принимал участие в чемпионате мира 2026 года в составе национальной сборной Нидерландов.

Однако нидерландцы в матче 1/16 финала против Марокко завершили основное время со счетом 1:1 и уступили в серии пенальти со счетом 2:3.

Теперь опытный защитник открывает новую страницу в своей карьере и постарается помочь «Фенербахче» в борьбе за трофеи.