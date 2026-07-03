Шестикратный чемпион АПЛ перешел в «Фенербахче»

·31·Спорт
Шестикратный чемпион АПЛ перешел в «Фенербахче»

Турецкий клуб «Фенербахче» официально объявил о трансфере защитника «Манчестер Сити» Натана Аке.

31-летний нидерландский футболист продолжит свою карьеру в чемпионате Турции после того, как завоевал множество трофеев в Англии.

Аке присоединится к команде на сборах в Австрии

Натан Аке в настоящее время находится в отпуске, так как принимал участие в ЧМ-2026 в составе сборной Нидерландов.

Сообщается, что по завершении периода отдыха защитник присоединится к предсезонным сборам «Фенербахче», которые проходят в Австрии.

Четырежды становился чемпионом с «Манчестер Сити»

Аке выступал за «Манчестер Сити» с 2020 года.

Нидерландский футболист четырежды становился победителем английской Премьер-лиги в составе манчестерцев.

Он был одним из важных игроков команды благодаря способности играть как в центре защиты, так и на левом фланге.

Начинал карьеру в «Челси»

На раннем этапе своей профессиональной карьеры Натан Аке также играл за «Челси».

Молодой защитник дважды праздновал чемпионство Англии с лондонским клубом. Таким образом, за свою карьеру Аке в общей сложности шесть раз становился чемпионом АПЛ.

Нидерланды досрочно покинули чемпионат мира

Натан Аке принимал участие в чемпионате мира 2026 года в составе национальной сборной Нидерландов.

Однако нидерландцы в матче 1/16 финала против Марокко завершили основное время со счетом 1:1 и уступили в серии пенальти со счетом 2:3.

Теперь опытный защитник открывает новую страницу в своей карьере и постарается помочь «Фенербахче» в борьбе за трофеи.

ФенербахчеНатан АкеМанчестер СитиНидерланды
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сможет ли Криштиану Роналду принять участие в Чемпионате мира 2030 годаСможет ли Криштиану Роналду принять участие в Чемпионате мира 2030 годаСегодня, 21:19В Бухаре построят новый стадион на 30 тысяч зрителейВ Бухаре построят новый стадион на 30 тысяч зрителейСегодня, 21:14Моуринью выбрал нового капитана: кому теперь достанется повязка?Моуринью выбрал нового капитана: кому теперь достанется повязка?Сегодня, 20:46Бывший главный тренер Южной Кореи улетел в США после угрозБывший главный тренер Южной Кореи улетел в США после угрозСегодня, 20:42Допинговый скандал в Тунисе: восемь футболистов с положительными тестамиДопинговый скандал в Тунисе: восемь футболистов с положительными тестамиСегодня, 19:38Реал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла ОлисеРеал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла ОлисеСегодня, 19:14
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану