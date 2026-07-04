Постекоглу возглавил «Ан-Наср» Роналду

·0·Спорт
Постекоглу возглавил «Ан-Наср» Роналду

Бывший главный тренер клуба «Тоттенхэм» Анге Постекоглу продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии.

Пресс-служба «Ан-Насра» официально объявила о назначении австралийского специалиста новым главным тренером команды.

Подписан двухлетний контракт

Сообщается, что Анге Постекоглу подписал с клубом из Эр-Рияда трудовой договор сроком на два года.

Теперь опытный тренер будет готовить «Ан-Наср» к борьбе за трофеи на внутреннем и международном уровнях.

Богатый тренерский опыт Постекоглу

За свою карьеру специалист работал в ряде известных команд.

В частности, он возглавлял:

  • национальную сборную Австралии;

  • «Селтик»;

  • «Тоттенхэм»;

  • «Ноттингем Форест»;

и другие коллективы.

Последним местом работы был «Ноттингем Форест»

Последним местом работы Постекоглу перед переходом в «Ан-Наср» был английский клуб «Ноттингем Форест».

Он покинул эту команду в октябре 2025 года.

Теперь австралийский специалист начинает новый этап в своей карьере, работая в одном из самых известных клубов Саудовской Аравии.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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