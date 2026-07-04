Постекоглу возглавил «Ан-Наср» Роналду
Бывший главный тренер клуба «Тоттенхэм» Анге Постекоглу продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии.
Пресс-служба «Ан-Насра» официально объявила о назначении австралийского специалиста новым главным тренером команды.
Подписан двухлетний контракт
Сообщается, что Анге Постекоглу подписал с клубом из Эр-Рияда трудовой договор сроком на два года.
Теперь опытный тренер будет готовить «Ан-Наср» к борьбе за трофеи на внутреннем и международном уровнях.
Богатый тренерский опыт Постекоглу
За свою карьеру специалист работал в ряде известных команд.
В частности, он возглавлял:
национальную сборную Австралии;
«Селтик»;
«Тоттенхэм»;
«Ноттингем Форест»;
и другие коллективы.
Последним местом работы был «Ноттингем Форест»
Последним местом работы Постекоглу перед переходом в «Ан-Наср» был английский клуб «Ноттингем Форест».
Он покинул эту команду в октябре 2025 года.
Теперь австралийский специалист начинает новый этап в своей карьере, работая в одном из самых известных клубов Саудовской Аравии.
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