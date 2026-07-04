АФУ раскрыла все цифры по билетам на ЧМ-2026...

Ассоциация футбола Узбекистана предоставила подробное заявление о том, как продавались билеты на матчи чемпионата мира 2026 года и сколько мест было выделено для болельщиков национальной сборной.

Сообщается, что всего на матчи группового этапа сборной Узбекистана было выделено 14 073 билета. Из них 8064 были приобретены узбекистанскими болельщиками напрямую через платформу ФИФА.

Билеты продавались в несколько этапов

Согласно заявлению АФУ, ФИФА осуществляла продажу билетов на матчи ЧМ-2026 через официальные онлайн-платформы в несколько этапов.

Первый этап продаж после жеребьевки проходил с 12 декабря 2025 года по 13 января 2026 года.

В этот период футбольные болельщики подавали заявки на покупку билетов на желаемые матчи.

Победители определялись путем случайного выбора

Среди подавших заявки обладатели билетов были определены в феврале 2026 года с помощью системы случайного выбора ФИФА — Random Selection Draw.

Оплата за билеты с банковских карт болельщиков, прошедших отбор, списывалась автоматически.

Также в марте–июне 2026 года была предоставлена возможность прямой покупки дополнительных билетов через официальную билетную платформу ФИФА и систему On Location Hospitality, предназначенную для VIP-клиентов.

Возможность была предоставлена гражданам всех стран

АФУ подчеркнула, что на всех этапах продажи билетов гражданин любой страны мог подать заявку на игру с участием любой команды или купить имеющийся билет через официальные платформы.

То есть продажа билетов не ограничивалась только гражданами стран-участниц.

Минимум 8 процентов мест для болельщиков каждой команды

Согласно регламенту ФИФА, болельщикам, организованно поддерживающим команду-участницу, предоставляется право на покупку не менее 8 процентов мест от общего количества мест, выставленных на продажу на стадионе.

Это правило не зависит от того, гражданином какой страны является болельщик.

Таким образом:

8 процентов вместимости стадиона — болельщикам одной команды;

еще 8 процентов — болельщикам второй команды;

всего 16 процентов — болельщикам двух играющих друг с другом сборных;

остальные 84 процента — всем остальным футбольным фанатам

были выставлены на общую продажу.

Какова была стоимость билетов?

Цены на билеты на матчи группового этапа сборной Узбекистана были установлены ФИФА.

Цены варьировались:

от 140 долларов США;

до 700 долларов США;

для некоторых мест в ограниченном количестве — 60 долларов США.

Узбекским болельщикам было выделено 14 073 билета

Для организованной поддержки сборной на матчах группового этапа было выделено в общей сложности 14 073 билета, в основном в секторах за воротами.

Из этой квоты:

8064 билета были куплены узбекистанскими болельщиками напрямую у ФИФА;

6009 билетов были выделены для предварительных заказов различных организаций и команд.

Кому были выданы 6009 билетов?

Билеты, выделенные для предварительного заказа, были предоставлены следующим организациям и группам:

Ассоциация футбола Узбекистана;

Министерство спорта;

Национальный олимпийский комитет;

Ассоциация футзала Узбекистана;

Профессиональная футбольная лига Узбекистана;

Ассоциация футболистов Узбекистана;

региональные футбольные ассоциации;

профессиональные футбольные клубы;

футболисты и члены их семей;

централизованная группа болельщиков;

спортивные организации;

государственные ведомства;

спонсоры;

организация Mahalla USA от имени соотечественников в США.

По данным АФУ, эти билеты были предоставлены по установленной ФИФА цене и без каких-либо дополнительных сервисных сборов.

Билеты можно передать другому лицу

В соответствии с правилами ФИФА, владельцы билетов могут передать купленный билет другому лицу в электронном виде через официальное мобильное приложение.

Также разрешается перепродажа билетов через официальную систему Resale Platform от ФИФА.

АФУ не может запретить перепродажу

Ассоциация футбола Узбекистана напомнила, что право на передачу и перепродажу билетов другому лицу закреплено в регламенте ФИФА.

По этой причине АФУ заявила, что не имеет полномочий накладывать запрет на перепродажу купленных билетов или ограничивать этот процесс.

В заявлении особо подчеркивается, что продажа билетов на ЧМ-2026 осуществлялась на основе официальных правил и платформ ФИФА.