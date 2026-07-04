Точка в слухах о трансфере капитана лондонского «Арсенала» Мартина Эдегора поставлена. Выяснилось, что появившиеся в последние дни в турецкой прессе сообщения о переходе полузащитника в клуб «Галатасарай» далеки от истины. По данным источников издания Goal.com, разговоры о том, что футболист покинет стадион «Эмирейтс», абсолютно беспочвенны. Об этом Goal.com сообщает .

Турецкие СМИ трубили о том, что «Галатасарай» согласовал личные условия контракта с норвежской звездой. Однако информация, полученная от руководства «Арсенала» и близких к футболисту кругов, опровергает эти утверждения. 27-летний полузащитник в настоящее время счастлив в Лондоне и хочет оставаться неотъемлемой частью клубного проекта.

С тех пор как Мартин Эдегор присоединился к «Арсеналу» в 2021 году, он стал ключевой фигурой, формирующей игровой стиль команды. Сначала футболист выступал на правах аренды, затем был выкуплен полностью, а в 2022 году был назначен капитаном команды. Прошедший сезон стал самым успешным в его карьере, так как вместе с командой он завоевал титул чемпиона Английской Премьер-лиги после 22-летнего перерыва.

Роль и достижения капитана в команде

Эдегор, сыгравший в общей сложности 234 матча за « Арсенал » и забивший 42 гола, имеет большой авторитет не только на поле, но и в раздевалке. Тот факт, что он признавался лучшим игроком клуба два сезона подряд (2022-23 и 2023-24), также свидетельствует о его стабильности. Кроме того, вместе с командой он дошел до финала Лиги чемпионов, где в матче против клуба «Пари Сен-Жермен» завоевал серебряные медали.

В настоящее время футболист сосредоточил все свое внимание на участии сборной Норвегии в чемпионате мира. Сборная Норвегии впервые с 1998 года участвует в таком престижном турнире и под капитанством Эдегора показывает отличные результаты. Он сделал голевые передачи в матчах группового этапа против Ирака и Сенегала, а также в победном матче 1/16 финала над Кот-д'Ивуаром.

Наставник «Арсенала» Микель Артета также не намерен отпускать своего капитана. Команда поставила целью защитить свой чемпионский титул в следующем сезоне, и в этом Мартин Эдегор рассматривается как главный лидер. Слухи, связанные с «Галатасараем», оказались очередным вымыслом на трансферном рынке. Действующий контракт футболиста и его роль в клубе подтверждают, что в ближайшее время он не покинет Лондон.