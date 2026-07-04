Месси и в 39 лет не останавливается: с 7 голами лидирует в гонке бомбардиров

·53·Спорт
Месси и в 39 лет не останавливается: с 7 голами лидирует в гонке бомбардиров

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком драматичного матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде.

39-летний звезда принял участие во всех трех голах своей команды, внеся большой вклад в победу Аргентины со счетом 3:2, добытую в дополнительное время.

Месси открыл счет

На 29-й минуте встречи Лионель Месси поразил ворота соперника, выведя Аргентину вперед в счете.

Позже он также непосредственно поучаствовал еще в двух голах своей команды. Таким образом, аргентинский нападающий оказался в центре всех голевых действий в матче.

Победитель определился в дополнительное время

Кабо-Верде оказал достойное сопротивление фавориту турнира и не проиграл в основное время.

Победитель определился только в дополнительное время. Аргентина одержала верх со счетом 3:2 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Месси — бомбардир мундиаля

Лионель Месси демонстрирует высокую результативность на ЧМ-2026.

На данный момент он:

  • сыграл в 4 матчах;

  • забил 7 голов;

  • возглавляет список бомбардиров турнира.

Даже в 39 лет Месси остается главным лидером и самым опасным нападающим своей команды.

Следующий соперник — Египет

Аргентина выйдет на поле в матче 1/8 финала против сборной Египта.

Эта встреча состоится 7 июля. Противостояние между Месси и Мохамедом Салахом ожидается одним из самых интересных матчей 1/8 финала.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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