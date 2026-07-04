Месси и в 39 лет не останавливается: с 7 голами лидирует в гонке бомбардиров
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком драматичного матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде.
39-летний звезда принял участие во всех трех голах своей команды, внеся большой вклад в победу Аргентины со счетом 3:2, добытую в дополнительное время.
Месси открыл счет
На 29-й минуте встречи Лионель Месси поразил ворота соперника, выведя Аргентину вперед в счете.
Позже он также непосредственно поучаствовал еще в двух голах своей команды. Таким образом, аргентинский нападающий оказался в центре всех голевых действий в матче.
Победитель определился в дополнительное время
Кабо-Верде оказал достойное сопротивление фавориту турнира и не проиграл в основное время.
Победитель определился только в дополнительное время. Аргентина одержала верх со счетом 3:2 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.
Месси — бомбардир мундиаля
Лионель Месси демонстрирует высокую результативность на ЧМ-2026.
На данный момент он:
сыграл в 4 матчах;
забил 7 голов;
возглавляет список бомбардиров турнира.
Даже в 39 лет Месси остается главным лидером и самым опасным нападающим своей команды.
Следующий соперник — Египет
Аргентина выйдет на поле в матче 1/8 финала против сборной Египта.
Эта встреча состоится 7 июля. Противостояние между Месси и Мохамедом Салахом ожидается одним из самых интересных матчей 1/8 финала.
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