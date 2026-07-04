Аргентина понесла большую потерю: Факундо Медина вчера получил травму...

·433·Спорт
Аргентина понесла большую потерю: Факундо Медина вчера получил травму...

В матче 1/16 финала чемпионата мира между Аргентиной и Кабо-Верде произошел неприятный инцидент. Левый защитник команды Факундо Медина не смог завершить встречу из-за травмы.

Медина вышел в стартовом составе

27-летний футболист, защищающий цвета французского «Марселья», в первом матче плей-офф был включен в стартовый состав «альбиселесте».

Медина активно действовал на фланге обороны и провел на поле большую часть матча.

На 86-й минуте был вынужденно заменен

На 86-й минуте защитник получил травму и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел опытный Николас Тальяфико.

Степень серьезности травмы футболиста пока не сообщается. Теперь болельщикам Аргентины предстоит ждать результатов медицинского обследования.

Третий матч на мундиале

Факундо Медина начинал в стартовом составе сборной Аргентины в первых двух матчах текущего чемпионата мира.

Матч третьего тура группового этапа против Иордании он провел на скамейке запасных.

Опасения перед следующим этапом

В плей-офф, когда значимость каждого футболиста высока, травма Медины может стать головной болью для тренерского штаба Аргентины.

Участие защитника в следующем матче станет известно после медицинских обследований.

Как вы думаете, если Медина выбудет из строя, сможет ли Тальяфико достойно его заменить?

АргентинаКабо-Верде
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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