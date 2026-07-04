Египетский футболист Мохамед Хани потерял сознание на поле

В матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Египта и Австралии произошел тревожный инцидент. Египетский защитник Мохамед Хани потерял сознание и упал на поле после борьбы в воздухе.

Опасное столкновение

В начале второго тайма Хани внутри своей штрафной площади вступил в борьбу за верховой мяч с игроками соперника.

В момент эпизода он получил сильный удар в область головы, после чего упал на газон.

Футболисты сразу бросились на помощь

Игроки сборной Египта, осознав серьезность ситуации, немедленно подбежали к своему товарищу по команде.

Вскоре на поле вышли медицинский штаб сборной и врачи. Мохамеду Хани была оказана оперативная медицинская помощь.

Хани продолжил игру

После медицинских процедур защитник пришел в себя. К счастью, он не покинул поле и нашел в себе силы продолжить матч.

Этот инцидент сильно обеспокоил болельщиков на стадионе и членов команды.

Автогол также записали на его счет

Мохамед Хани в этом матче запомнился еще одним неприятным эпизодом. Он забил мяч в свои ворота.

Тем не менее, то, что он вернулся на поле после тяжелого столкновения и продолжил игру, продемонстрировало мужество футболиста.

Как вы считаете, правильно ли оставлять в игре футболиста, получившего такой удар в голову?