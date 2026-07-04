Радимов выразил опасения по поводу физического состояния Мохамеда Салаха

·39·Спорт
Радимов выразил опасения по поводу физического состояния Мохамеда Салаха

Бывший футболист «Зенита», а ныне эксперт Владислав Радимов оценил игру Мохамеда Салаха на чемпионате мира 2026 года. Он признал мастерство египетской звезды, но не скрыл, что перед решающими матчами плей-офф есть вопросы к его физической готовности.

«Салах — футболист высшего класса»

По мнению Радимова, Мохамед Салах остается нападающим, способным выступать на высоком уровне на стадии плей-офф чемпионата мира.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что на следующих этапах темп игры и конкуренция лишь усилятся.

«Салах — футболист высшего класса, способный отвечать требованиям плей-офф чемпионата мира. Но есть сомнения по поводу его нынешнего состояния», — сказал Радимов.

Физическая готовность может стать решающей

По словам бывшего футболиста, в плей-офф одной только техники и опыта недостаточно. В высокоскоростных матчах физическое состояние футболистов также имеет большое значение.

Радимов отметил, что Салах пока не находится на пике своей спортивной формы.

«На следующих этапах темп игры возрастет. Физическая готовность будет очень важна, а Салах пока не на высшем уровне», — сказал он в эфире «Match ТВ».

Впереди серьезное испытание против Аргентины

Сборная Египта выйдет на поле в 1/8 финала чемпионата мира против национальной команды Аргентины.

Матч состоится 7 июля, во вторник. В этой игре одной из главных надежд Египта станет именно Мохамед Салах.

Сможет ли Салах вывести свою команду в следующий этап?

Матч против Аргентины может показать истинные возможности египетского нападающего. Если Салах продемонстрирует свой лучший футбол, не исключено, что Египет создаст серьезные проблемы сопернику.

Как вы думаете, сможет ли Салах стать решающим героем в матче против Аргентины?

Владислав Радимов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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