ФИФА отменила рекорд Месси: что произошло на самом деле?

·122·Спорт
ФИФА отменила рекорд Месси: что произошло на самом деле?

Новость о том, что Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, обрадовала аргентинских болельщиков. Однако послематчевое решение ФИФА полностью изменило ситуацию.

Месси участвовал в решающем голе

В матче, богатом на упорную борьбу и острые моменты, Аргентина обыграла сборную Кабо-Верде со счетом 3:2.

В добавленное время Лионель Месси выполнил последнюю передачу в эпизоде, когда Кристиан Ромеро забил гол. Изначально этот гол был записан как девятая голевая передача Месси на чемпионатах мира.

Благодаря этому результату казалось, что он обошел легендарного Диего Марадону.

ФИФА изменила решение

Однако после матча ФИФА пересмотрела эпизод. Организация официально оформила мяч, забитый Ромеро, как автогол футболиста Кабо-Верде Динея.

По этой причине передача Месси не была внесена в статистику как голевой пас.

В результате количество ассистов Месси на чемпионатах мира осталось равным восьми.

Месси и Марадона по-прежнему делят рекорд

На данный момент на чемпионатах мира Лионель Месси и Диего Марадона выполнили по восемь голевых передач.

Таким образом, два великих аргентинских футболиста пока делят между собой рекорд по этому показателю.

Следующий шанс — против Египта

Аргентина выйдет на поле в 1/8 финала против сборной Египта.

Если Месси сделает хотя бы одну голевую передачу в этом матче, он обойдет Марадону и станет единоличным рекордсменом по количеству ассистов в истории чемпионатов мира.

Как вы думаете, сможет ли Месси обновить исторический рекорд в матче против Египта?

Лионель Месси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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