Видео пожара на рынке Орикзор распространилось в социальных сетях (видео)

В социальных сетях широко распространяются видео, на которых запечатлен пожар на рынке Орикзор в Ташкенте. На кадрах видно, как с территории рынка поднимается густой дым и как на место происшествия прибывают экстренные службы.

Под видео пользователи оставляют комментарии вроде «Рынок Орикзор. Пусть Аллах даст терпение нашим торговцам», выражая беспокойство из-за происшествия.

На данный момент официальные органы пока не предоставили подробной информации о причинах возникновения пожара, степени его ликвидации, площади охвата огня и размере материального ущерба.

Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате происшествия. Ожидается, что с публикацией дополнительной информации от официальных организаций будут уточнены детали случившегося.