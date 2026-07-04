Кто останется, а кто уйдет из «Манчестер Сити» в эпоху Марески?

Эпоха Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» завершилась, и под руководством Энцо Марески начинается новый этап.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне команда завоевала два трофея, руководство клуба планирует серьезное обновление состава. Издание Китй Кстра проанализировало будущее каждого футболиста, оценив, кто станет частью нового проекта, а кто может покинуть «Этихад».

Вратари

Джанлуиджи Доннарумма — останется

Итальянский голкипер стал основным стражем ворот «Сити» в конце прошлого летнего трансферного окна и сохранял этот статус на протяжении всего сезона.

Отношение Марески к его игровому стилю пока неизвестно. Однако, учитывая высокую зарплату и статус Доннаруммы в команде, вероятность того, что он останется, очень высока.

Джеймс Траффорд — может уйти

Мареска может дать молодому вратарю еще один шанс побороться за основной состав.

Тем не менее, из-за ожидаемого пребывания Доннаруммы в команде, велика вероятность того, что Траффорд перейдет в другой клуб ради регулярной игровой практики.

Маркус Беттинелли — останется

Беттинелли подписал новый контракт до 2027 года. Он еще один сезон будет выполнять роль третьего вратаря команды.

Линия защиты

Матеуш Нунеш — останется

Нунеш может сохранить за собой статус основного правого защитника.

Однако «Манчестер Сити» ищет на эту позицию более молодого футболиста с высоким потенциалом развития.

Рико Льюис — может быть отдан в аренду или продан

Прошлым летом клуб отклонил крупное предложение «Ноттингем Форест» по Льюису и подписал с игроком контракт до 2030 года.

Однако в заключительной части эпохи Гвардиолы он потерял место в основном составе. Мареска может рассмотреть вариант с его арендой или продажей.

Абдуқодир Ҳусанов — останется

Защитник сборной Узбекистана в прошлом сезоне полностью раскрыл свой талант.

Мастерство Ҳусанова в единоборствах, его скорость и способность быстро исправлять ситуацию оцениваются очень высоко. Он способен создать надежный тандем в центре обороны практически с любым партнером.

Ожидается, что узбекский футболист останется важным звеном обороны «Сити» и в эпоху Марески.

Макс Аллейн — может быть отдан в аренду

Вернувшись из аренды в «Уотфорде» в январе 2026 года, Аллейн неплохо проявил себя в важных матчах, таких как полуфинал Кубка Карабао и манчестерское дерби.

Однако после прихода Марка Гехи возможностей у него стало меньше. По этой причине высока вероятность еще одной аренды.

Мануэль Аканджи — ушел

Швейцарский защитник стал чемпионом Серии А за время своей годичной аренды в «Интере».

После этого автоматически активировался пункт об обязательном выкупе в его контракте на сумму 15 миллионов евро.

Рубен Диаш — останется

Появились сообщения о возможном переходе португальского защитника в «Реал Мадрид».

Однако благодаря лидерским качествам, опыту и авторитету в раздевалке, клуб хочет сохранить Диаша.

Витор Рейс — останется

Бразильский футболист вернулся в «Манчестер Сити» после успешной аренды в «Жироне».

Ожидается, что в сезоне 2026/27 он будет полноценно привлечен к основному составу.

Джон Стоунз — уходит

Контракт английского защитника истекает 30 июня 2026 года.

Стороны не будут продлевать соглашение, и Стоунз покинет клуб в качестве свободного агента.

Марк Гехи — останется

Гехи присоединился к команде в январе 2026 года как часть долгосрочного проекта.

Клуб видит в нем одного из ключевых футболистов центра обороны на ближайшие годы.

Натан Аке — ушел

В январе из-за обилия травм «Сити» отклонял предложения по Аке.

Однако, учитывая усиление конкуренции и возможное сокращение игрового времени, нидерландский защитник перешел в «Фенербахче».

Йошко Гвардиол — останется

Интерес к хорватскому футболисту проявляли клубы из Германии и Испании.

Тем не менее, Гвардиол счастлив в Манчестере и согласился подписать новый контракт до 2031 года.

Райан Аит-Нури — останется

Алжирский защитник в прошлом сезоне не имел постоянной игровой практики из-за отличной формы Нико О'Рейли.

Однако ожидается, что он останется в клубе как минимум еще на один сезон.

Джош Уилсон-Эсбранд — будущее неопределенно

23-летний футболист провел пятый сезон подряд в аренде.

Он выступал за «Ковентри», «Кардифф» и «Радомяк Радом». Теперь «Сити» должен принять окончательное решение относительно его долгосрочного будущего.

Полузащита

Нико О'Рейли — останется

О'Рейли стал одним из лучших футболистов команды в сезоне 2025/26.

Он подписал контракт до 2030 года и принял участие в ЧМ-2026 в составе сборной Англии.

Родри — останется

Слухи о переходе испанского полузащитника в «Реал Мадрид» ходят уже несколько лет.

Родри не хотел говорить о своем будущем до завершения мундиаля. Однако его пребывание на «Этихаде» остается наиболее вероятным сценарием. Что касается нового контракта, то здесь есть некоторая неопределенность.

Нико Гонсалес — будущее неопределенно

Ситуация Гонсалеса зависит от будущего Родри.

Поскольку ожидается, что Родри останется, Нико может рассмотреть вариант полноценного трансфера ради получения большей игровой практики.

Сверре Нипан — будет отдан в аренду

После сложного сезона аренды в «Мидлсбро» Нипан вернулся в молодежную команду «Сити» в январе.

Ожидается, что его снова отдадут в аренду в другой европейский клуб еще на один сезон.

Матео Ковачич — будущее неопределенно

В конце прошлого сезона Гвардиола доверял Ковачичу больше, чем Нико Гонсалесу.

Однако до истечения контракта хорватского футболиста осталось 12 месяцев, и вероятность продления соглашения низка. Клубу предстоит решить вопрос: продать его или оставить еще на один сезон.

Калвин Филлипс — может уйти или быть отдан в аренду

У Филлипса нет будущего в «Манчестер Сити».

Проблема в том, что у него контракт до 2028 года и высокая зарплата. Поэтому найти клуб, который купит футболиста на основе полноценного трансфера, будет непросто.

Бернарду Силва — ушел

Контракт португальского футболиста истек 30 июня 2026 года.

Возможности продления соглашения не было, и Бернарду покинул команду.

Тиджани Рейндерс — будущее неопределенно

Нидерландский футболист провел в «Сити» всего один полноценный сезон.

Клуб не планирует активно его продавать, но если поступит очень крупное предложение, руководство может пересмотреть свое решение.

Клаудио Эчеверри — будет отдан в аренду

Периоды аренды Эчеверри в «Байере» и «Жироне» прошли не так, как ожидалось.

Тем не менее, «Сити» продолжает высоко оценивать его потенциал. Футболист, скорее всего, снова будет отдан в аренду. Клуб может продать его только за очень большие деньги или при наличии выгодного пункта об обратном выкупе.

Линия атаки

Райан Шерки — останется

Французский футболист уже в своем первом сезоне в «Сити» показал высокий уровень игры.

Его рассматривают как одного из главных кандидатов на замену Кевину де Брюйне.

Фил Фоден — останется

Фоден провел два сложных сезона подряд и не был включен в состав сборной Англии на ЧМ-2026.

Тем не менее, клуб планирует проявить доверие к своему воспитаннику и предложить ему новый контракт.

Джек Грилиш — может уйти или быть отдан в аренду

Грилишу, одному из героев сезона «Требла», может быть трудно найти важное место в команде Марески.

Его высокая зарплата препятствует полноценному трансферу. Поэтому будет рассматриваться и вариант с арендой.

Савио — может уйти

«Тоттенхэм» серьезно заинтересован в покупке бразильского вингера на основе полноценного трансфера.

Прошлым летом «Сити» препятствовал его отъезду в Лондон, но на этот раз клуб может быть готов выслушать предложения.

Антуан Семеньо — останется

Семеньо присоединился к клубу в январе 2026 года.

Он был приобретен в рамках долгосрочных планов, и ожидается, что он закрепится в основном составе.

Омар Мармуш — будущее неопределенно

Египетский нападающий хорошо проявил себя, когда ему давали шанс.

Однако он не смог закрепиться в планах Гвардиолы. Если поступит крупное предложение, Мармуш может пересмотреть свое будущее.

Эрлинг Холанд — останется

Несмотря на различные слухи в испанской прессе, уход норвежского нападающего из команды не ожидается.

Холанд останется главной звездой нового проекта Марески.

Жереми Доку — останется

Бельгийский вингер в прошлом сезоне сделал еще один большой шаг в своей карьере.

Он забил больше голов и отдал больше голевых передач, чем в предыдущих сезонах. Клуб также планирует предложить Доку новый контракт.

Каким будет ядро нового «Манчестер Сити»?

Согласно анализу Китй Кстра, основное ядро команды в эпоху Марески могут составить Доннарумма, Абдуқодир Ҳусанов, Рубен Диаш, Гвардиол, Гехи, Родри, О'Рейли, Шерки, Фоден, Доку и Холанд.

Стоунз, Бернарду Силва, Аканджи и Аке уже ушли или находятся на пороге ухода. Будущее Траффорда, Льюиса, Грилиша, Савио и Филлипса обещает стать одной из главных тем летнего трансферного окна.

Перед Энцо Мареской стоит большая задача: не разрушая сильный состав, оставшийся от Гвардиолы, переформировать его в соответствии со своими футбольными идеями.