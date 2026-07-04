Кто останется, а кто уйдет из «Манчестер Сити» в эпоху Марески?
Эпоха Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» завершилась, и под руководством Энцо Марески начинается новый этап.
Несмотря на то, что в прошлом сезоне команда завоевала два трофея, руководство клуба планирует серьезное обновление состава. Издание Китй Кстра проанализировало будущее каждого футболиста, оценив, кто станет частью нового проекта, а кто может покинуть «Этихад».
Вратари
Джанлуиджи Доннарумма — останется
Итальянский голкипер стал основным стражем ворот «Сити» в конце прошлого летнего трансферного окна и сохранял этот статус на протяжении всего сезона.
Отношение Марески к его игровому стилю пока неизвестно. Однако, учитывая высокую зарплату и статус Доннаруммы в команде, вероятность того, что он останется, очень высока.
Джеймс Траффорд — может уйти
Мареска может дать молодому вратарю еще один шанс побороться за основной состав.
Тем не менее, из-за ожидаемого пребывания Доннаруммы в команде, велика вероятность того, что Траффорд перейдет в другой клуб ради регулярной игровой практики.
Маркус Беттинелли — останется
Беттинелли подписал новый контракт до 2027 года. Он еще один сезон будет выполнять роль третьего вратаря команды.
Линия защиты
Матеуш Нунеш — останется
Нунеш может сохранить за собой статус основного правого защитника.
Однако «Манчестер Сити» ищет на эту позицию более молодого футболиста с высоким потенциалом развития.
Рико Льюис — может быть отдан в аренду или продан
Прошлым летом клуб отклонил крупное предложение «Ноттингем Форест» по Льюису и подписал с игроком контракт до 2030 года.
Однако в заключительной части эпохи Гвардиолы он потерял место в основном составе. Мареска может рассмотреть вариант с его арендой или продажей.
Абдуқодир Ҳусанов — останется
Защитник сборной Узбекистана в прошлом сезоне полностью раскрыл свой талант.
Мастерство Ҳусанова в единоборствах, его скорость и способность быстро исправлять ситуацию оцениваются очень высоко. Он способен создать надежный тандем в центре обороны практически с любым партнером.
Ожидается, что узбекский футболист останется важным звеном обороны «Сити» и в эпоху Марески.
Макс Аллейн — может быть отдан в аренду
Вернувшись из аренды в «Уотфорде» в январе 2026 года, Аллейн неплохо проявил себя в важных матчах, таких как полуфинал Кубка Карабао и манчестерское дерби.
Однако после прихода Марка Гехи возможностей у него стало меньше. По этой причине высока вероятность еще одной аренды.
Мануэль Аканджи — ушел
Швейцарский защитник стал чемпионом Серии А за время своей годичной аренды в «Интере».
После этого автоматически активировался пункт об обязательном выкупе в его контракте на сумму 15 миллионов евро.
Рубен Диаш — останется
Появились сообщения о возможном переходе португальского защитника в «Реал Мадрид».
Однако благодаря лидерским качествам, опыту и авторитету в раздевалке, клуб хочет сохранить Диаша.
Витор Рейс — останется
Бразильский футболист вернулся в «Манчестер Сити» после успешной аренды в «Жироне».
Ожидается, что в сезоне 2026/27 он будет полноценно привлечен к основному составу.
Джон Стоунз — уходит
Контракт английского защитника истекает 30 июня 2026 года.
Стороны не будут продлевать соглашение, и Стоунз покинет клуб в качестве свободного агента.
Марк Гехи — останется
Гехи присоединился к команде в январе 2026 года как часть долгосрочного проекта.
Клуб видит в нем одного из ключевых футболистов центра обороны на ближайшие годы.
Натан Аке — ушел
В январе из-за обилия травм «Сити» отклонял предложения по Аке.
Однако, учитывая усиление конкуренции и возможное сокращение игрового времени, нидерландский защитник перешел в «Фенербахче».
Йошко Гвардиол — останется
Интерес к хорватскому футболисту проявляли клубы из Германии и Испании.
Тем не менее, Гвардиол счастлив в Манчестере и согласился подписать новый контракт до 2031 года.
Райан Аит-Нури — останется
Алжирский защитник в прошлом сезоне не имел постоянной игровой практики из-за отличной формы Нико О'Рейли.
Однако ожидается, что он останется в клубе как минимум еще на один сезон.
Джош Уилсон-Эсбранд — будущее неопределенно
23-летний футболист провел пятый сезон подряд в аренде.
Он выступал за «Ковентри», «Кардифф» и «Радомяк Радом». Теперь «Сити» должен принять окончательное решение относительно его долгосрочного будущего.
Полузащита
Нико О'Рейли — останется
О'Рейли стал одним из лучших футболистов команды в сезоне 2025/26.
Он подписал контракт до 2030 года и принял участие в ЧМ-2026 в составе сборной Англии.
Родри — останется
Слухи о переходе испанского полузащитника в «Реал Мадрид» ходят уже несколько лет.
Родри не хотел говорить о своем будущем до завершения мундиаля. Однако его пребывание на «Этихаде» остается наиболее вероятным сценарием. Что касается нового контракта, то здесь есть некоторая неопределенность.
Нико Гонсалес — будущее неопределенно
Ситуация Гонсалеса зависит от будущего Родри.
Поскольку ожидается, что Родри останется, Нико может рассмотреть вариант полноценного трансфера ради получения большей игровой практики.
Сверре Нипан — будет отдан в аренду
После сложного сезона аренды в «Мидлсбро» Нипан вернулся в молодежную команду «Сити» в январе.
Ожидается, что его снова отдадут в аренду в другой европейский клуб еще на один сезон.
Матео Ковачич — будущее неопределенно
В конце прошлого сезона Гвардиола доверял Ковачичу больше, чем Нико Гонсалесу.
Однако до истечения контракта хорватского футболиста осталось 12 месяцев, и вероятность продления соглашения низка. Клубу предстоит решить вопрос: продать его или оставить еще на один сезон.
Калвин Филлипс — может уйти или быть отдан в аренду
У Филлипса нет будущего в «Манчестер Сити».
Проблема в том, что у него контракт до 2028 года и высокая зарплата. Поэтому найти клуб, который купит футболиста на основе полноценного трансфера, будет непросто.
Бернарду Силва — ушел
Контракт португальского футболиста истек 30 июня 2026 года.
Возможности продления соглашения не было, и Бернарду покинул команду.
Тиджани Рейндерс — будущее неопределенно
Нидерландский футболист провел в «Сити» всего один полноценный сезон.
Клуб не планирует активно его продавать, но если поступит очень крупное предложение, руководство может пересмотреть свое решение.
Клаудио Эчеверри — будет отдан в аренду
Периоды аренды Эчеверри в «Байере» и «Жироне» прошли не так, как ожидалось.
Тем не менее, «Сити» продолжает высоко оценивать его потенциал. Футболист, скорее всего, снова будет отдан в аренду. Клуб может продать его только за очень большие деньги или при наличии выгодного пункта об обратном выкупе.
Линия атаки
Райан Шерки — останется
Французский футболист уже в своем первом сезоне в «Сити» показал высокий уровень игры.
Его рассматривают как одного из главных кандидатов на замену Кевину де Брюйне.
Фил Фоден — останется
Фоден провел два сложных сезона подряд и не был включен в состав сборной Англии на ЧМ-2026.
Тем не менее, клуб планирует проявить доверие к своему воспитаннику и предложить ему новый контракт.
Джек Грилиш — может уйти или быть отдан в аренду
Грилишу, одному из героев сезона «Требла», может быть трудно найти важное место в команде Марески.
Его высокая зарплата препятствует полноценному трансферу. Поэтому будет рассматриваться и вариант с арендой.
Савио — может уйти
«Тоттенхэм» серьезно заинтересован в покупке бразильского вингера на основе полноценного трансфера.
Прошлым летом «Сити» препятствовал его отъезду в Лондон, но на этот раз клуб может быть готов выслушать предложения.
Антуан Семеньо — останется
Семеньо присоединился к клубу в январе 2026 года.
Он был приобретен в рамках долгосрочных планов, и ожидается, что он закрепится в основном составе.
Омар Мармуш — будущее неопределенно
Египетский нападающий хорошо проявил себя, когда ему давали шанс.
Однако он не смог закрепиться в планах Гвардиолы. Если поступит крупное предложение, Мармуш может пересмотреть свое будущее.
Эрлинг Холанд — останется
Несмотря на различные слухи в испанской прессе, уход норвежского нападающего из команды не ожидается.
Холанд останется главной звездой нового проекта Марески.
Жереми Доку — останется
Бельгийский вингер в прошлом сезоне сделал еще один большой шаг в своей карьере.
Он забил больше голов и отдал больше голевых передач, чем в предыдущих сезонах. Клуб также планирует предложить Доку новый контракт.
Каким будет ядро нового «Манчестер Сити»?
Согласно анализу Китй Кстра, основное ядро команды в эпоху Марески могут составить Доннарумма, Абдуқодир Ҳусанов, Рубен Диаш, Гвардиол, Гехи, Родри, О'Рейли, Шерки, Фоден, Доку и Холанд.
Стоунз, Бернарду Силва, Аканджи и Аке уже ушли или находятся на пороге ухода. Будущее Траффорда, Льюиса, Грилиша, Савио и Филлипса обещает стать одной из главных тем летнего трансферного окна.
Перед Энцо Мареской стоит большая задача: не разрушая сильный состав, оставшийся от Гвардиолы, переформировать его в соответствии со своими футбольными идеями.
…