Mercedes-Benz готовит серьезного конкурента BMW и3 с новой электрической моделью C-Class

·16·Авто
Mercedes-Benz готовит серьезного конкурента BMW и3 с новой электрической моделью C-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz готовится представить полностью электрическую версию одной из своих самых массовых моделей — C-Class. Ожидается, что эта новинка станет серьезной угрозой для главного конкурента на автомобильном рынке — BMW и3 (электрическая 3-Сериес). И хотя BMW благодаря своей архитектуре Ген6 имеет некоторое преимущество в технических показателях, в частности, в запасе хода и цене, инженеры из Штутгарта в новой модели сделали основной акцент на комфорте и технологическом превосходстве. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает источник.

По результатам первых тестов и мнению экспертов, новый Mercedes C-Class Электрик устраняет недостатки предыдущей модели EQE, объединяя классические традиции бренда с современными технологиями. Автомобиль построен на платформе МЛА и технически схож с кроссовером GLC Электрик. Однако седан отличается своей динамикой и поведением на дороге.

Внешний вид и философия дизайна

Новый электрический седан имеет более внушительные габариты по сравнению с предыдущими поколениями с двигателями внутреннего сгорания. Он длиннее, шире и выше, что связано со специальной платформой «скатебоард». Поскольку кузов установлен поверх блока аккумуляторов, автомобиль выглядит несколько массивнее, однако черные детали и прозрачная конструкция крыши визуально уравновешивают эту тяжесть.

Одним из самых спорных аспектов дизайна является чрезмерное использование трехлучевой звезды — логотипа бренда. Яркие элементы в фарах и решетке радиатора придают автомобилю футуристический дух, однако некоторые аналитики оценивают это как излишнюю помпезность. Тем не менее, автомобиль легко узнаваем на дороге и выделяется своей современностью.

Интерьер и практичность

В салоне Mercedes-Benz, оставаясь верным своим традициям, использовал высококачественную кожу и мягкие материалы. Сиденья рассчитаны на дальние поездки, для водителя и пассажиров предусмотрено просторное пространство. Особенно нотевортй расширено пространство для ног пассажиров заднего ряда.

  • Просторный и глубокий багажный отсек;
  • Дополнительное место для небольшого чемодана под передним капотом;
  • Улучшенная шумоизоляция;
  • Мультимедийная система последнего поколения.
Этот модель имеет большое значение и для автомобильного рынка Узбекистана. В то время как в нашей стране набирают популярность китайские электромобили, такие как BYD Han, Mercedes C-Class Электрик может стать сильной альтернативой в премиальном сегменте. Хотя ожидается, что цена автомобиля составит около 58 тысяч фунтов стерлингов, престиж бренда и сервисное обслуживание несомненно сделают его привлекательным для покупателей.

В заключение можно сказать, что Mercedes-Benz вышел на новый этап в своей стратегии электрификации. И хотя BMW и3 опережает по некоторым техническим параметрам, C-Class стремится завоевать сердца клиентов своим комфортом вождения и интерьером. Официальные тест-драйвы, которые пройдут в ближайшие недели, полностью раскроют реальные возможности этой модели.

Mercedes-BenzC-ClassЭлектромобильАвтоBMW
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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