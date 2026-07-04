На железной дороге Самарканд–Ургут произошло непредвиденное происшествие

·37·Общество
На железной дороге Самарканд–Ургут произошло непредвиденное происшествие

В Самаркандской области в результате подмыва берега реки Зарафшан часть железной дороги обрушилась. Происшествие произошло на участке железной дороги, проходящей через территорию махалли «Дустлик» Тайлякского района.

По предварительным данным, из-за того, что речная вода подмыла опорную часть железной дороги, часть ее обрушилась вниз.

Фото и видео с места происшествия широко распространяются в социальных сетях. Эти кадры также направляются очевидцами в редакции. На данный момент официальная информация от ответственных организаций по поводу инцидента пока не опубликована.

По неофициальным данным, пострадавший участок относится к новой железнодорожной линии «СамаркандУргут». Данное направление было сдано в эксплуатацию в ноябре прошлого года и было построено с целью обеспечения современного и удобного транспортного сообщения для населения города Самарканда, а также Джамбайского, Пастдаргомского, Тайлякского и Ургутского районов.

Пока нет официальной информации о том, есть ли пострадавшие в результате происшествия, а также о том, насколько оно повлияло на движение поездов. Ожидается дополнительная информация по ситуации.

СамаркандУргутЗарафшанДюстликТайлак
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