Умид Искандаров сообщил, что снова стал отцом

·3·Культура
Умид Искандаров сообщил, что снова стал отцом

В семье известного актера Умида Искандарова произошло еще одно радостное событие. Артист через свою страницу в Instagram поделился с поклонниками тем, что снова стал отцом.

Актер выложил фото и подписал его:

"Альхамдулиллах, сегодня я снова стал отцом. Дорогие, помолитесь за нас", — оставил он искренний комментарий.

За короткое время эта новость широко разошлась в социальных сетях. Поклонники и коллеги актера в комментариях поздравляют его с отцовством, желая малышу здоровья, счастья и светлого будущего.

Пока не сообщается, мальчик это или девочка, а также какое имя дали ребенку. Артист также пока не раскрывал дополнительных подробностей об этом.

Мы тоже искренне поздравляем Умида Искандарова с этим радостным событием в его семье.

Умид Искандаров, пусть ваш ребенок будет благословенным! Пусть Всевышний дарует вашему ребенку здоровье, долгую жизнь, широкий удел и приумножит его счастье. Пусть радость и благодать никогда не покидают вашу семью!

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Charos
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