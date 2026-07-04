Карло Анчелотти критикам: «Я не 100-процентный дурак»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти резко, но спокойно отреагировал на критику со стороны болельщиков в социальных сетях.
Итальянский специалист подчеркнул, что при принятии решений опирается не на внешнее давление, а на свой огромный опыт в футболе.
«Я готовился более чем к 1400 матчам»
Анчелотти напомнил, что прошел большой путь как футболист и тренер.
«Я готовился более чем к 1400 матчам как футболист и тренер. Возможно, этого недостаточно, чтобы полностью понять футбол, но это, безусловно, огромный опыт», — сказал он.
По мнению специалиста, многолетняя деятельность позволяет ему принимать самостоятельные решения в сложных ситуациях.
Совет может дать только Фергюсон
Анчелотти назвал Алекса Фергюсона единственным специалистом в истории футбола, который подготовился к большему количеству матчей, чем он.
«Есть только один человек, который готовился к большему количеству матчей, чем я — это Алекс Фергюсон. На его счету более 2000 матчей», — сказал наставник бразильцев.
Итальянский тренер сказал, что готов выслушивать чужое мнение, однако настоящий совет может принять только от человека с подобным опытом.
«Я выслушаю тех, кто хочет дать совет. Но единственный человек, который действительно может дать мне совет — это Алекс Фергюсон».
«Не считаю себя гением»
Анчелотти подчеркнул, что не считает себя абсолютно правым, однако и отрицать свой опыт нельзя.
«Я не считаю себя 100-процентным гением. Но в то же время я и не 100-процентный дурак», — сказал он в интервью изданию Фолха де С. Пауло.
Бразилию ждет матч против Норвегии
Сборная Бразилии в настоящее время готовится к матчу 1/8 финала ЧМ-2026.
Подопечные Карло Анчелотти выйдут на поле 5 июля против сборной Норвегии.
На фоне растущей критики со стороны болельщиков опытный тренер ясно показал, что не теряет уверенности в своих решениях.
…