Карло Анчелотти критикам: «Я не 100-процентный дурак»

·33·Спорт
Карло Анчелотти критикам: «Я не 100-процентный дурак»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти резко, но спокойно отреагировал на критику со стороны болельщиков в социальных сетях.

Итальянский специалист подчеркнул, что при принятии решений опирается не на внешнее давление, а на свой огромный опыт в футболе.

«Я готовился более чем к 1400 матчам»

Анчелотти напомнил, что прошел большой путь как футболист и тренер.

«Я готовился более чем к 1400 матчам как футболист и тренер. Возможно, этого недостаточно, чтобы полностью понять футбол, но это, безусловно, огромный опыт», — сказал он.

По мнению специалиста, многолетняя деятельность позволяет ему принимать самостоятельные решения в сложных ситуациях.

Совет может дать только Фергюсон

Анчелотти назвал Алекса Фергюсона единственным специалистом в истории футбола, который подготовился к большему количеству матчей, чем он.

«Есть только один человек, который готовился к большему количеству матчей, чем я — это Алекс Фергюсон. На его счету более 2000 матчей», — сказал наставник бразильцев.

Итальянский тренер сказал, что готов выслушивать чужое мнение, однако настоящий совет может принять только от человека с подобным опытом.

«Я выслушаю тех, кто хочет дать совет. Но единственный человек, который действительно может дать мне совет — это Алекс Фергюсон».

«Не считаю себя гением»

Анчелотти подчеркнул, что не считает себя абсолютно правым, однако и отрицать свой опыт нельзя.

«Я не считаю себя 100-процентным гением. Но в то же время я и не 100-процентный дурак», — сказал он в интервью изданию Фолха де С. Пауло.

Бразилию ждет матч против Норвегии

Сборная Бразилии в настоящее время готовится к матчу 1/8 финала ЧМ-2026.

Подопечные Карло Анчелотти выйдут на поле 5 июля против сборной Норвегии.

На фоне растущей критики со стороны болельщиков опытный тренер ясно показал, что не теряет уверенности в своих решениях.

Карло АнчелоттиНорвегияБразилияCarter_Ancelotti
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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