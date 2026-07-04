Лионель Месси после матча с Кабо-Верде: «На поле били без жалости, а потом просили сфотографироваться»

·77·Спорт
Лионель Месси после матча с Кабо-Верде: «На поле били без жалости, а потом просили сфотографироваться»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими мыслями после трудной победы над Кабо-Верде в решающем матче группового этапа чемпионата мира. Несмотря на жесткую борьбу на поле, по окончании встречи футболисты соперника выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться на память с легендарным нападающим и получить его футболку. Об этом Goal.com сообща ет.

Матч, прошедший в Майами и завершившийся победой Аргентины со счетом 3:2, оказался для «Альбиселесте» гораздо сложнее, чем ожидалось. Игроки сборной Кабо-Верде во время матча демонстрировали очень грубую игру против Лионелья Месси. Однако после финального свистка арбитра агрессия на поле сменилась уважением. По сообщению издания ТйК Спортс, Месси с юмором воспринял такое «двуликое» отношение соперников.

Битва на поле и очередь у раздевалки

«Они просили мою футболку, все, что угодно... А на поле били меня без жалости», — со смехом ответил Лионель Месси в послематчевом интервью. Аргентинская звезда, несмотря на физическое давление со стороны соперника, сфотографировалась со всеми желающими и подарила свою форму. Эта ситуация еще раз доказала, каким огромным авторитетом обладает Месси в футбольном мире.

Сборная Кабо-Верде показала, что оказалась на этом турнире не случайно. Ранее они не проигрывали таким грандам, как Испания и Уругвай, удивляя многих своей надежной обороной и организованной игрой. В матче с Аргентиной они также боролись до конца, заставив действующих чемпионов мира изрядно попотеть.

Анализируя игру, Лионель Месси особо отметил, что его команда эффективно использовала стандартные положения. «Эта команда давно показывает свой характер и борется до конца. Сегодня мы увидели, насколько важны стандартные положения. У нас есть исполнители, которые хорошо играют на втором этаже и доминируют в воздухе», — сказал капитан.

Проблемы в качестве игры

Несмотря на победу, Лионель Месси не скрывал, что не полностью удовлетворен игрой сборной Аргентины. По его словам, после того как команда вышла вперед по счету, она потеряла контроль. Это может стать тревожным сигналом перед стадией плей-офф.

«Мы знали, что будет очень сложный матч. Мы сделали самую сложную работу — забили первый гол. После этого мы думали, что найдем свой ритм, но все получилось наоборот. Мы потеряли контроль над мячом, сели в оборону и не смогли эффективно прессинговать», — критически высказался Лионель Месси.

За счет этой победы сборная Аргентины обеспечила себе путевку в четвертьфинал. Теперь тренерский штаб команды будет работать над ошибками и готовиться к решающим матчам плей-офф. Кабо-Верде же, несмотря на поражение, запомнится как одна из самых ярких и бескомпромиссных команд турнира.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат МираКабо-ВердеФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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